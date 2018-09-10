WADA подтвердило факт расследования дела Черышева

Ранее СМИ сообщали, что испанские допинг-офицеры проводят расследование в отношении Черышева, официально эта информация не подтверждалась.
«В настоящее время расследование (в отношении Черышева — ред.) проводится Испанским антидопинговым агентством. По результатам расследования они проинформируют WADA», — сказал собеседник агентства. Подробности дела в пресс-службе WADA не уточнили.
Отец футболиста Дмитрий Черышев в 2017 году в одном из интервью заявил, что в испанском клубе «Вильярреал» его сыну врачи якобы «кололи гормон роста» для быстрого восстановления. Хавбек сборной России опроверг эту информацию, заявив, что слова Черышева-старшего были неверно поняты.
Во время чемпионата мира-2018, на котором Черышев забил четыре гола, Российский футбольный союз выступил с заявлением, в котором пояснил, что врачи «Вильярреала» не использовали запрещенных методов и препаратов для восстановления игрока и что лечение проходило строго в рамках правил.