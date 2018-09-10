Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Киргизия0
Сирия0
Футбол. Сборные
18:30
Кувейт
Ирак
Футбол. Сборные
19:00
Россия
Чехия
Футбол. Сборные
19:30
Бахрейн
Китай
Футбол. Сборные
14:30
Камбоджа1
Малайзия3
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Италия
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Турция
Футбол. Лига наций
21:45
Шотландия
Албания
Футбол. Лига наций
21:45
Сербия
Румыния
Футбол. Лига наций
21:45
Черногория
Литва
Футбол. Лига наций
21:45
Андорра
Казахстан
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
21:45
Мальта
Азербайджан
Все события
Фоторепортажи
18Игнашевич помогает Черчесову тренировать сборную. И вот как
12Федун и Задорнов съели стадион «Спартака»
16:50 (мск), источник: Р-Спорт

WADA подтвердило факт расследования дела Черышева

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Вероника Столбунова. Испанское антидопинговое агентство ведет расследование в отношении полузащитника сборной России по футболу и испанской «Валенсии» Дениса Черышева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Наверх
Источник: Reuters

Ранее СМИ сообщали, что испанские допинг-офицеры проводят расследование в отношении Черышева, официально эта информация не подтверждалась.

Читайте также
Российского футболиста Черышева в Испании стали проверять на допинг

«В настоящее время расследование (в отношении Черышева — ред.) проводится Испанским антидопинговым агентством. По результатам расследования они проинформируют WADA», — сказал собеседник агентства. Подробности дела в пресс-службе WADA не уточнили.

Отец футболиста Дмитрий Черышев в 2017 году в одном из интервью заявил, что в испанском клубе «Вильярреал» его сыну врачи якобы «кололи гормон роста» для быстрого восстановления. Хавбек сборной России опроверг эту информацию, заявив, что слова Черышева-старшего были неверно поняты.

Во время чемпионата мира-2018, на котором Черышев забил четыре гола, Российский футбольный союз выступил с заявлением, в котором пояснил, что врачи «Вильярреала» не использовали запрещенных методов и препаратов для восстановления игрока и что лечение проходило строго в рамках правил.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Красота внешняя и внутренняя. Невероятная жена Игоря Смольникова
Явление королев народу: Загитова и Медведева снова на одном льду
«Он легко заиграет в России»: британцы в шоке от Терри
Промес привез за Нидерланды. У его сборной вагон проблем
Родченков дал показания австрийской полиции против России
Минута позора тенниса. На корте все равны, но Серена — равнее
Медведева VS Загитова. Встреча на прокатах в Москве: видео
Сборная России показала форму на матч с Чехией
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь