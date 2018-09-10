WADA подтвердило факт расследования дела Черышева

Источник: Reuters

Ранее СМИ сообщали, что испанские допинг-офицеры проводят расследование в отношении Черышева, официально эта информация не подтверждалась.

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«В настоящее время расследование (в отношении Черышева — ред.) проводится Испанским антидопинговым агентством. По результатам расследования они проинформируют WADA», — сказал собеседник агентства. Подробности дела в пресс-службе WADA не уточнили.

Отец футболиста Дмитрий Черышев в 2017 году в одном из интервью заявил, что в испанском клубе «Вильярреал» его сыну врачи якобы «кололи гормон роста» для быстрого восстановления. Хавбек сборной России опроверг эту информацию, заявив, что слова Черышева-старшего были неверно поняты.