РФС «абсолютно уверен», что у Черышева нет проблем с допингом

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— У нас никаких опасений нет. Мы эту историю уже не один раз обсуждали, поднимали все материалы. Мы абсолютно уверены, что никаких проблем нет. Честно говоря, уже хочется закрыть эту тему, — сказал Алаев корреспонденту «СЭ».

Ранее английская газета The Telegraph сообщила, что испанское антидопинговое агентство ведет расследование в отношении Черышева в связи с заявлением в интервью изданию «Спорт Уик-Энд» его отца — Дмитрия — о том, что в «Вильярреале» полузащитнику кололи гормон роста. Дмитрий Черышев позже свои слова опроверг. Летом с заявлением выступил и РФС, отметив, что у Дениса Черышева нет никаких проблем с допингом. (Гоша ЧЕРНОВ).