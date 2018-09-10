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19:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Давка в Мадагаскаре: в африканском футболе новая трагедия

Матч сборных Мадаскара и Сенегала в Кубке африканских наций завершился трагедией. У входа на стадион произошла давка, в результате которой как минимум один человек погиб.

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Источник: Спорт-Экспресс

С раннего утра воскресенья на центральный стадион столицы Мадагаскара Антананариву начали подтягиваться тысячи фанатов, чтобы посмотреть матч Кубка африканских наций с командой Сенегала — звездной командой по меркам континента. Очень быстро на входе образовалась давка, закончившаяся трагически. Пик давки пришелся на начало игры, когда огромное число болельщиков устремилось на трибуны. Всего пострадал 41 человек, один из них погиб, еще двое находятся в критическом состоянии с травмами головы и грудной клетки.

Несмотря на произошедшее, матч не был отменен и начался точно по расписанию. Встреча, за которой наблюдали 20 тысяч зрителей, завершилась со счетом 2:2. По словам очевидцев, причиной давки стал тот факт, что на стадионе были открыты только одни входные ворота. И перед началом матча огромное число фанатов постаралось пробраться на стадион любыми способами, спровоцировав давку.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мой дядя ушел на футбол в 8 утра. Мы слышали, что он был госпитализирован после того, как его затоптали во время паники. Я не понимаю, почему для такого большого матча была открыта только одна входная дверь», — цитирует 30-летнюю Хенинтсу Миали Харизафи AFP.

Другие трагедии в Африке

История африканского футбола отмечена множеством трагических инцидентов на футбольных матчах. Так, в июле 2017 года в Дакаре после футбольного матча Кубка Лиги Сенегала между болельщиками соперничавших команд произошла давка и драка. В результате упала стена, погибли восемь человек, еще 49 получили ранения разной степени тяжести. Причиной драки стал результат матча: одна из команд забила в компенсированное арбитром время, что вызвало недовольство болельщиков.

В феврале 2017 года в городе Уиге на севере Анголы проходил матч открытия национального чемпионата. Перед игрой произошли столкновения, которые разгоняла полиция, примененяя слезоточивый газ. В результате беспорядков 17 человек погибли и 58 получили травмы.

19 человек погибли в столице Кот-д'Ивуара Абиджане в 2009 году, когда в городе проходил отборочный матч чемпионата мира-2010 между ивуарийцами и сборной Мали. Как сообщалось, на местном стадионе, где собралось 50 тысяч зрителей, обрушилась стена. Но в тот раз это стало причиной паники и давки, а не следствием, как в Дакаре. Полиции также приходилось применять слезоточивый газ, из-за чего были дополнительные жертвы.

Дмитрий Сомов

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