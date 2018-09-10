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21:04 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу разгромила чехов в товарищеском матче

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу обыграла команду Чехии со счетом 5:1 в товарищеском матче. Игра прошла в Ростове-на-Дону.

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В составе хозяев мячи на счету Алексея Ионова (8-я, 29-я минуты — с пенальти), Антона Заболотного (24), Александра Ерохина (79) и Дмитрия Полоза (83). У гостей отличился Томаш Соучек (74). Представитель «Ростова» Ионов отличился пять раз в последних пяти встречах, включая матчи за клуб, Заболотный и Ерохин впервые забили в составе национальной команды.

В составе сборной России из-за небольших повреждений, полученных в матче Лиги наций против команды Турции (2:1) 7 сентября, не сыграли нападающий Артем Дзюба и защитник Федор Кудряшов.

В новейшей истории сборные России и Чехии до этого встречались трижды. На групповом этапе чемпионата Европы — 1996 команды сыграли вничью — 3:3 (в составе сборной России в том матче в воротах играл Станислав Черчесов, сейчас являющийся главным тренером команды), на групповой стадии ЧЕ-2012 россияне победили — 4:1, в товарищеском матче перед чемпионатом Европы — 2016 победу одержали чехи — 2:1.

Сборная Чехии не сумела пробиться на чемпионат мира по футболу 2018 года. В новом турнире Союза европейских футбольных ассоциаций — Лиге наций — чехи выступают в группе 1 лиги В с командами Украины и Словакии. В первом матче турнира чехи проиграли украинцам дома со счетом 1:2.

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 11 октября в Лиге наций против команды Швеции. Игра пройдет в Калининграде.

Россия 5:1
Первый тайм: 3:0
Чехия
10.09.2018, 19:00 Зрители: 37800 матчи: Сборные Ростов Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов Карел Яролим
Голы
8′ Алексей Ионов (Ю. Газинский, Д. Кузяев)  
24′ Антон Заболотный (А. Лунев)  
29′ Алексей Ионов  
79′ Александр Ерохин (К. Рауш)  
83′ Дмитрий Полоз (К. Рауш, Р. Зобнин)  
  Томаш Соучек 74′
Составы
Андрей Лунев 12
Роман Нойштедтер 3
Андрей Семенов 5
Александр Ерохин 21
Далер Кузяев 7
63′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 19
87′ Константин Рауш 23
Егор Сорокин 4
62′ Алексей Ионов 20
Роман Зобнин 11
80′ Денис Черышев 6
Дмитрий Стоцкий 24
73′ Антон Заболотный 9
Дмитрий Полоз 17
84′ Юрий Газинский (к) 8
Руслан Камболов 10
16 Томаш Коубек
18 Ян Боржил 29′
20 Владимир Цоуфал
17 Радим Ржезник
14 Якуб Янкто
8 Яромир Змргал
15 Томаш Соучек 63′
3 Томаш Калас 46′
5 Якуб Брабец
12 Томаш Хоржава 65′
6 Ян Сикора
7 Станислав Тецл 71′
11 Михаэль Крменчик
10 Йозеф Хушбауэр (к) 82′
9 Михал Травник
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
15 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
9 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алияр Агаев (Азербайджан)
Боковой судья Зейнал Зейналов (Азербайджан)
Боковой судья Рза Маммадов (Азербайджан)
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