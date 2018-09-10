Сборная России по футболу разгромила чехов в товарищеском матче

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

В составе хозяев мячи на счету Алексея Ионова (8-я, 29-я минуты — с пенальти), Антона Заболотного (24), Александра Ерохина (79) и Дмитрия Полоза (83). У гостей отличился Томаш Соучек (74). Представитель «Ростова» Ионов отличился пять раз в последних пяти встречах, включая матчи за клуб, Заболотный и Ерохин впервые забили в составе национальной команды.

В составе сборной России из-за небольших повреждений, полученных в матче Лиги наций против команды Турции (2:1) 7 сентября, не сыграли нападающий Артем Дзюба и защитник Федор Кудряшов.

В новейшей истории сборные России и Чехии до этого встречались трижды. На групповом этапе чемпионата Европы — 1996 команды сыграли вничью — 3:3 (в составе сборной России в том матче в воротах играл Станислав Черчесов, сейчас являющийся главным тренером команды), на групповой стадии ЧЕ-2012 россияне победили — 4:1, в товарищеском матче перед чемпионатом Европы — 2016 победу одержали чехи — 2:1.

Сборная Чехии не сумела пробиться на чемпионат мира по футболу 2018 года. В новом турнире Союза европейских футбольных ассоциаций — Лиге наций — чехи выступают в группе 1 лиги В с командами Украины и Словакии. В первом матче турнира чехи проиграли украинцам дома со счетом 1:2.