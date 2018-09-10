Россия, это точно ты?! Сборная Черчесова вынесла Чехию в Ростове
Наши снова шикарно сыграли в футбол.
Наши снова шикарно сыграли в футбол.
Без капитана Дзюбы сборную на товарищеский матч с чехами вывел Газинский. Это уже третий кэп в трех матчах России подряд — с Хорватией на ЧМ им был, разумеется, Акинфеев, в Лиге наций с Турцией — Дзюба. И вот теперь, Юрий Газинский — капитан сборной России.
Но были и еще 10 человек в старте. Особое внимание — на Ионова и Заболотного. Их появление в основе — крутая новость до матча. Но во время все мы поняли, насколько это здорово.
Потому что Ионов и Заболотный разорвали сборную Чехии. Звучит немного дико, зато чистейшая правда. Конечно, не только вдвоем — Россия в Ростове вообще провела обалденный первый тайм. С Турцией тоже было оптимистично, но там все завершилось лишь 1:1. Сегодня Россия положила три всего за 29 минут. Ионов, Черышев, Зобнин, Фернандес, Заболотный — да почти все делали с обороной чехов все, что хотели. Даже против Саудовской Аравии Россия не выглядела так мощно в атаке. Первый тайм — это почти космос, пусть и товарищеского формата.
Гол Заболотного стал для него первым за сборную. А еще «дзюбазаменитель» заработал пенальти. Даже за «Зенит» Антон еще не играл так убедительно. У России получалось примерно все — например, голевую передачу Заболотному отдал… Лунев.
Второй тайм в таком матче уже был не так принципиален. Все равно шоу наши устроили — в стартовые 45 минут. Так что чехи ожидаемо смотрелись активнее, защита России была отнюдь не идеальна, и на 74-й
Зато за сборную России дебютировали Дмитрий Стоцкий и Егор Сорокин. Тоже важно.
Команда Черчесова еще и выдала отличную концовку. Кажется, наши были настроены именно на разгром. В последние 15 минут, несмотря на кучу замен, Россия все равно издевательски легко находила пространство в штрафной чехов. Ерохин успел забить после корнера, а Полоз — после
|Станислав Черчесов
|Карел Яролим
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|15
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алияр Агаев (Азербайджан)
|Боковой судья
|Зейнал Зейналов (Азербайджан)
|Боковой судья
|Рза Маммадов (Азербайджан)