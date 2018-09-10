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22:03 (мск), источник: Sport24

Россия, это точно ты?! Сборная Черчесова вынесла Чехию в Ростове

Наши снова шикарно сыграли в футбол.

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Без капитана Дзюбы сборную на товарищеский матч с чехами вывел Газинский. Это уже третий кэп в трех матчах России подряд — с Хорватией на ЧМ им был, разумеется, Акинфеев, в Лиге наций с Турцией — Дзюба. И вот теперь, Юрий Газинский — капитан сборной России.

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Но были и еще 10 человек в старте. Особое внимание — на Ионова и Заболотного. Их появление в основе — крутая новость до матча. Но во время все мы поняли, насколько это здорово.

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Потому что Ионов и Заболотный разорвали сборную Чехии. Звучит немного дико, зато чистейшая правда. Конечно, не только вдвоем — Россия в Ростове вообще провела обалденный первый тайм. С Турцией тоже было оптимистично, но там все завершилось лишь 1:1. Сегодня Россия положила три всего за 29 минут. Ионов, Черышев, Зобнин, Фернандес, Заболотный — да почти все делали с обороной чехов все, что хотели. Даже против Саудовской Аравии Россия не выглядела так мощно в атаке. Первый тайм — это почти космос, пусть и товарищеского формата.

Гол Заболотного стал для него первым за сборную. А еще «дзюбазаменитель» заработал пенальти. Даже за «Зенит» Антон еще не играл так убедительно. У России получалось примерно все — например, голевую передачу Заболотному отдал… Лунев.

Второй тайм в таком матче уже был не так принципиален. Все равно шоу наши устроили — в стартовые 45 минут. Так что чехи ожидаемо смотрелись активнее, защита России была отнюдь не идеальна, и на 74-й Соучек-таки заковырял мяч в ворота Лунева. 3:1, но Ростов все равно был в экстазе.

Зато за сборную России дебютировали Дмитрий Стоцкий и Егор Сорокин. Тоже важно.

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Команда Черчесова еще и выдала отличную концовку. Кажется, наши были настроены именно на разгром. В последние 15 минут, несмотря на кучу замен, Россия все равно издевательски легко находила пространство в штрафной чехов. Ерохин успел забить после корнера, а Полоз — после мастер-класса (отбор + финт) Зобнина и прострела Рауша. 5:1 — сборная России, не останавливайся!

Россия 5:1
Первый тайм: 3:0
Чехия
10.09.2018, 19:00 Зрители: 37800 матчи: Сборные Ростов Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов Карел Яролим
Голы
8′ Алексей Ионов (Ю. Газинский, Д. Кузяев)  
24′ Антон Заболотный (А. Лунев)  
29′ Алексей Ионов  
79′ Александр Ерохин (К. Рауш)  
83′ Дмитрий Полоз (К. Рауш, Р. Зобнин)  
  Томаш Соучек 74′
Составы
Андрей Лунев 12
Роман Нойштедтер 3
Андрей Семенов 5
Александр Ерохин 21
Далер Кузяев 7
63′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 19
87′ Константин Рауш 23
Егор Сорокин 4
62′ Алексей Ионов 20
Роман Зобнин 11
80′ Денис Черышев 6
Дмитрий Стоцкий 24
73′ Антон Заболотный 9
Дмитрий Полоз 17
84′ Юрий Газинский (к) 8
Руслан Камболов 10
16 Томаш Коубек
18 Ян Боржил 29′
20 Владимир Цоуфал
17 Радим Ржезник
14 Якуб Янкто
8 Яромир Змргал
15 Томаш Соучек 63′
3 Томаш Калас 46′
5 Якуб Брабец
12 Томаш Хоржава 65′
6 Ян Сикора
7 Станислав Тецл 71′
11 Михаэль Крменчик
10 Йозеф Хушбауэр (к) 82′
9 Михал Травник
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
15 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
9 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алияр Агаев (Азербайджан)
Боковой судья Зейнал Зейналов (Азербайджан)
Боковой судья Рза Маммадов (Азербайджан)
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