Россия, это точно ты?! Сборная Черчесова вынесла Чехию в Ростове

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Без капитана Дзюбы сборную на товарищеский матч с чехами вывел Газинский. Это уже третий кэп в трех матчах России подряд — с Хорватией на ЧМ им был, разумеется, Акинфеев, в Лиге наций с Турцией — Дзюба. И вот теперь, Юрий Газинский — капитан сборной России.

Но были и еще 10 человек в старте. Особое внимание — на Ионова и Заболотного. Их появление в основе — крутая новость до матча. Но во время все мы поняли, насколько это здорово.

Потому что Ионов и Заболотный разорвали сборную Чехии. Звучит немного дико, зато чистейшая правда. Конечно, не только вдвоем — Россия в Ростове вообще провела обалденный первый тайм. С Турцией тоже было оптимистично, но там все завершилось лишь 1:1. Сегодня Россия положила три всего за 29 минут. Ионов, Черышев, Зобнин, Фернандес, Заболотный — да почти все делали с обороной чехов все, что хотели. Даже против Саудовской Аравии Россия не выглядела так мощно в атаке. Первый тайм — это почти космос, пусть и товарищеского формата.

Гол Заболотного стал для него первым за сборную. А еще «дзюбазаменитель» заработал пенальти. Даже за «Зенит» Антон еще не играл так убедительно. У России получалось примерно все — например, голевую передачу Заболотному отдал… Лунев.

Второй тайм в таком матче уже был не так принципиален. Все равно шоу наши устроили — в стартовые 45 минут. Так что чехи ожидаемо смотрелись активнее, защита России была отнюдь не идеальна, и на 74-й Соучек-таки заковырял мяч в ворота Лунева. 3:1, но Ростов все равно был в экстазе.

Зато за сборную России дебютировали Дмитрий Стоцкий и Егор Сорокин. Тоже важно.