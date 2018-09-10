Футболист сборной России Ионов посвятил первые голы за национальную команду своей семье

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В понедельник сборная России одержала крупную победу над командой Чехии со счетом 5:1 в товарищеском матче, который прошел в Ростове-на-Дону. Ионов отметился дублем.

«Перед игрой был хороший настрой, вышли сконцентрированными с первых минут, поэтому все получалось хорошо, — сказал Ионов. — Приятно было играть дома, перед своими болельщиками. Я говорил, что здесь хорошо болеют, будет полный стадион, замечательная поддержка, поэтому все удалось».

«Надеюсь, что все лучшие моменты у нас впереди, будем готовиться. Приятно забить первые мячи за сборную, голы хотел бы посвятить своей семье», — добавил футболист.