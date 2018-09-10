Губерниев поставил футболистов сборной России в пример биатлонистам

— Молодцы !!! Я, как футбольный обозреватель, очень доволен игрой сборной России !!! Раскатали чехов, ждём дальнейших успехов !!! Очевидно, что глядя на наших футболистов, биатлонистам надо потренироваться, — написал Губерниев в Инстаграме.