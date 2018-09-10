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17Как сборная России разгромила Чехию на Евро-2012
10 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Губерниев поставил футболистов сборной России в пример биатлонистам

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что биатлонистам надо тренироваться, глядя на успехи футболистов сборной России.

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Сегодня национальная команда разгромила Чехию в контрольном матче (5:1).

— Молодцы !!! Я, как футбольный обозреватель, очень доволен игрой сборной России !!! Раскатали чехов, ждём дальнейших успехов !!! Очевидно, что глядя на наших футболистов, биатлонистам надо потренироваться, — написал Губерниев в Инстаграме.

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Россия 5:1
Первый тайм: 3:0
Чехия
10.09.2018, 19:00 Зрители: 37800 матчи: Сборные Ростов Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов Карел Яролим
Голы
8′ Алексей Ионов (Ю. Газинский, Д. Кузяев)  
24′ Антон Заболотный (А. Лунев)  
29′ Алексей Ионов  
79′ Александр Ерохин (К. Рауш)  
83′ Дмитрий Полоз (К. Рауш, Р. Зобнин)  
  Томаш Соучек 74′
Составы
Андрей Лунев 12
Роман Нойштедтер 3
Андрей Семенов 5
Александр Ерохин 21
Далер Кузяев 7
63′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 19
87′ Константин Рауш 23
Егор Сорокин 4
62′ Алексей Ионов 20
Роман Зобнин 11
80′ Денис Черышев 6
Дмитрий Стоцкий 24
73′ Антон Заболотный 9
Дмитрий Полоз 17
84′ Юрий Газинский (к) 8
Руслан Камболов 10
16 Томаш Коубек
18 Ян Боржил 29′
20 Владимир Цоуфал
17 Радим Ржезник
14 Якуб Янкто
8 Яромир Змргал
15 Томаш Соучек 63′
3 Томаш Калас 46′
5 Якуб Брабец
12 Томаш Хоржава 65′
6 Ян Сикора
7 Станислав Тецл 71′
11 Михаэль Крменчик
10 Йозеф Хушбауэр (к) 82′
9 Михал Травник
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
15 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
9 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алияр Агаев (Азербайджан)
Боковой судья Зейнал Зейналов (Азербайджан)
Боковой судья Рза Маммадов (Азербайджан)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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