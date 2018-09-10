Губерниев поставил футболистов сборной России в пример биатлонистам
Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что биатлонистам надо тренироваться, глядя на успехи футболистов сборной России.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что биатлонистам надо тренироваться, глядя на успехи футболистов сборной России.
Сегодня национальная команда разгромила Чехию в контрольном матче (5:1).
— Молодцы !!! Я, как футбольный обозреватель, очень доволен игрой сборной России !!! Раскатали чехов, ждём дальнейших успехов !!! Очевидно, что глядя на наших футболистов, биатлонистам надо потренироваться, — написал Губерниев в Инстаграме.
|Станислав Черчесов
|Карел Яролим
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|15
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алияр Агаев (Азербайджан)
|Боковой судья
|Зейнал Зейналов (Азербайджан)
|Боковой судья
|Рза Маммадов (Азербайджан)