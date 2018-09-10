Денис Черышев: Допинг? Всё было честно и хорошо, проблем не будет

«Мне нечего сказать. Оставляю это в руках докторов, которые всё сделали правильно. Вопросы надо задавать им. Могу сказать, что всё было честно и хорошо. Никаких проблем не будет. В клубе все поддерживают, всё хорошо.



Я не виноват, если это ошибка журналиста. Просто делаю своё дело, играю. Конечно, неприятно, когда такое говорят обо мне, но я не могу это контролировать», — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.



Ранее стало известно, что испанское антидопинговое агентство ведёт расследование в отношении Черышева в связи с публичным заявлением его отца, Дмитрия, что в «Вильярреале» игроку какое-то время кололи гормон роста для ускорения процесса восстановления. При этом отец футболиста опровергал свои слова.