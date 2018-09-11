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17Как сборная России разгромила Чехию на Евро-2012
00:01 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной РФ Заболотный заявил, что не обращает внимания на критику со стороны СМИ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный заявил, что он не обращает внимания на критику со стороны СМИ. Об этом он сказал журналистам.

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8
фотографий

В понедельник сборная России в товарищеском матче разгромила команду Чехии со счетом 5:1, на счету Заболотного один гол.

В шести турах чемпионата России Заболотный ни разу не вышел в стартовом составе «Зенита» и не забил ни одного мяча.

«Не обращаю внимания на критику — у СМИ своя жизнь, у меня своя. У меня есть тренеры, которые говорят мне, что нужно делать, а все остальное — ерунда. Бывает, что ребята в раздевалке подходят и рассказывают, спрашивают, что я натворил. Узнают, видел ли я ту или иную статью», — сказал Заболотный.

В стартовом составе сборной России Заболотный заменил Артема Дзюбу, покинувшего расположение сборной из-за повреждения. «Можно сказать, что мои функции в сборной такие же, как у Дзюбы. Я должен был бороться за мячи, сбрасывать их партнерам, прессинговать», — отметил Заболотный.

Россия 5:1
Первый тайм: 3:0
Чехия
10.09.2018, 19:00 Зрители: 37800 матчи: Сборные Ростов Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов Карел Яролим
Голы
8′ Алексей Ионов (Ю. Газинский, Д. Кузяев)  
24′ Антон Заболотный (А. Лунев)  
29′ Алексей Ионов  
79′ Александр Ерохин (К. Рауш)  
83′ Дмитрий Полоз (К. Рауш, Р. Зобнин)  
  Томаш Соучек 74′
Составы
Андрей Лунев 12
Роман Нойштедтер 3
Андрей Семенов 5
Александр Ерохин 21
Далер Кузяев 7
63′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 19
87′ Константин Рауш 23
Егор Сорокин 4
62′ Алексей Ионов 20
Роман Зобнин 11
80′ Денис Черышев 6
Дмитрий Стоцкий 24
73′ Антон Заболотный 9
Дмитрий Полоз 17
84′ Юрий Газинский (к) 8
Руслан Камболов 10
16 Томаш Коубек
18 Ян Боржил 29′
20 Владимир Цоуфал
17 Радим Ржезник
14 Якуб Янкто
8 Яромир Змргал
15 Томаш Соучек 63′
3 Томаш Калас 46′
5 Якуб Брабец
12 Томаш Хоржава 65′
6 Ян Сикора
7 Станислав Тецл 71′
11 Михаэль Крменчик
10 Йозеф Хушбауэр (к) 82′
9 Михал Травник
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
15 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
9 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алияр Агаев (Азербайджан)
Боковой судья Зейнал Зейналов (Азербайджан)
Боковой судья Рза Маммадов (Азербайджан)
Обозначения
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