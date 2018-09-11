Футболист сборной РФ Заболотный заявил, что не обращает внимания на критику со стороны СМИ

В понедельник сборная России в товарищеском матче разгромила команду Чехии со счетом 5:1, на счету Заболотного один гол.
В шести турах чемпионата России Заболотный ни разу не вышел в стартовом составе «Зенита» и не забил ни одного мяча.
«Не обращаю внимания на критику — у СМИ своя жизнь, у меня своя. У меня есть тренеры, которые говорят мне, что нужно делать, а все остальное — ерунда. Бывает, что ребята в раздевалке подходят и рассказывают, спрашивают, что я натворил. Узнают, видел ли я ту или иную статью», — сказал Заболотный.
В стартовом составе сборной России Заболотный заменил Артема Дзюбу, покинувшего расположение сборной из-за повреждения. «Можно сказать, что мои функции в сборной такие же, как у Дзюбы. Я должен был бороться за мячи, сбрасывать их партнерам, прессинговать», — отметил Заболотный.