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17Как сборная России разгромила Чехию на Евро-2012
00:10 (мск), источник: Sport24

«Карпин что-то сказал? Дальше можете не продолжать». Слова Черчесова после эпичного разгрома Чехии

Мощнейшая пресс-конференция главного тренера сборной. И игра мощнейшая.

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— Вы говорили, что эта игра — хорошая возможность посмотреть ближайший резерв. Довольны?

— Сегодня мы играли с Чехией, команда обладает определенным качеством. Дали нескольким игрокам проявить себя. Они и по тактике подходили. В целом довольны. Что планировали — выполнили.

— Как сохранить настрой сборной, когда она бежит и устраивает прессинг?

— И перед сбором, и сейчас могу сказать: мы вызвали тех, кто лучше готов. То же будет и через месяц. Футболисты должны быть готовы. Мы сделали маленькие умозаключения, потому что раньше вызывали потенциально более сильных футболистов, но не могли за 2−3 дня их подготовить к играм. Обойма расширяется. Сегодня поздравили с первым матчем Сорокина и Стоцкого.

На чемпионате мира были другие скорости. Мы готовились к конкретным соперникам. Растем вместе с игроками. Если бы сегодня играли с французами, скорости тоже были бы высокие. Но бежали бы назад.

— Многое сегодня получалось. А что вас не устроило?

— Я им говорил уже: не надо делать невынужденных ошибок. Теряли мяч в таких ситуациях! Это потеря инициативы, снова нужно отбирать. Если в теннисе ты все время бьешь в сетку, что делать сопернику?

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— Могут ли в сборную быть вызваны другие игроки «Ростова»?

— Чисто юридически они могут играть в сборной. Всех знаем, за всеми следим. Ионов играл у меня в «Динамо», я знаю его лучшие качества. И он их проявил сегодня.

Мы целенаправленно готовили Ионова на игру с чехами. То что матч в Ростове, в этом плане значения не имело. Болельщики очень понравились. Неизвестно, что было лучше сегодня: игра или трибуны. Болельщик в Ростове качественный. Я очень рад, что мы тут играли.

— Центр обороны раньше был проблемным местом.

— Кто вам сказал? Кто обманул?

— И у вас, и у ваших предшественников выбор был меньше.

— У моих предшественников были Березуцкие, Игнашевич. Для вас важны имена, для нас — кто что умеет. Никому не завидуем. Все кто есть — наши, и надо делать их сильнее. Дальше может Кутепов подтянется, Джикия сегодня был в запасе. Дали ему отдохнуть. После травмы крестообразной связки две такие игры ему было бы сложно провести. Васина ждем. Игнашевич у нас на тренировках бывает, он подскажет если надо.

— Валерий Карпин недавно заявил…

— Дальше можете не продолжать!

Россия 5:1
Первый тайм: 3:0
Чехия
10.09.2018, 19:00 Зрители: 37800 матчи: Сборные Ростов Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов Карел Яролим
Голы
8′ Алексей Ионов (Ю. Газинский, Д. Кузяев)  
24′ Антон Заболотный (А. Лунев)  
29′ Алексей Ионов  
79′ Александр Ерохин (К. Рауш)  
83′ Дмитрий Полоз (К. Рауш, Р. Зобнин)  
  Томаш Соучек 74′
Составы
Андрей Лунев 12
Роман Нойштедтер 3
Андрей Семенов 5
Александр Ерохин 21
Далер Кузяев 7
63′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 19
87′ Константин Рауш 23
Егор Сорокин 4
62′ Алексей Ионов 20
Роман Зобнин 11
80′ Денис Черышев 6
Дмитрий Стоцкий 24
73′ Антон Заболотный 9
Дмитрий Полоз 17
84′ Юрий Газинский (к) 8
Руслан Камболов 10
16 Томаш Коубек
18 Ян Боржил 29′
20 Владимир Цоуфал
17 Радим Ржезник
14 Якуб Янкто
8 Яромир Змргал
15 Томаш Соучек 63′
3 Томаш Калас 46′
5 Якуб Брабец
12 Томаш Хоржава 65′
6 Ян Сикора
7 Станислав Тецл 71′
11 Михаэль Крменчик
10 Йозеф Хушбауэр (к) 82′
9 Михал Травник
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
15 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
9 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алияр Агаев (Азербайджан)
Боковой судья Зейнал Зейналов (Азербайджан)
Боковой судья Рза Маммадов (Азербайджан)
Обозначения
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