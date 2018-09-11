«Карпин что-то сказал? Дальше можете не продолжать». Слова Черчесова после эпичного разгрома Чехии

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— Вы говорили, что эта игра — хорошая возможность посмотреть ближайший резерв. Довольны?

— Сегодня мы играли с Чехией, команда обладает определенным качеством. Дали нескольким игрокам проявить себя. Они и по тактике подходили. В целом довольны. Что планировали — выполнили.

— Как сохранить настрой сборной, когда она бежит и устраивает прессинг?

— И перед сбором, и сейчас могу сказать: мы вызвали тех, кто лучше готов. То же будет и через месяц. Футболисты должны быть готовы. Мы сделали маленькие умозаключения, потому что раньше вызывали потенциально более сильных футболистов, но не могли за 2−3 дня их подготовить к играм. Обойма расширяется. Сегодня поздравили с первым матчем Сорокина и Стоцкого.

На чемпионате мира были другие скорости. Мы готовились к конкретным соперникам. Растем вместе с игроками. Если бы сегодня играли с французами, скорости тоже были бы высокие. Но бежали бы назад.

— Многое сегодня получалось. А что вас не устроило?

— Я им говорил уже: не надо делать невынужденных ошибок. Теряли мяч в таких ситуациях! Это потеря инициативы, снова нужно отбирать. Если в теннисе ты все время бьешь в сетку, что делать сопернику?

— Могут ли в сборную быть вызваны другие игроки «Ростова»?

— Чисто юридически они могут играть в сборной. Всех знаем, за всеми следим. Ионов играл у меня в «Динамо», я знаю его лучшие качества. И он их проявил сегодня.

Мы целенаправленно готовили Ионова на игру с чехами. То что матч в Ростове, в этом плане значения не имело. Болельщики очень понравились. Неизвестно, что было лучше сегодня: игра или трибуны. Болельщик в Ростове качественный. Я очень рад, что мы тут играли.

— Центр обороны раньше был проблемным местом.

— Кто вам сказал? Кто обманул?

— И у вас, и у ваших предшественников выбор был меньше.

— У моих предшественников были Березуцкие, Игнашевич. Для вас важны имена, для нас — кто что умеет. Никому не завидуем. Все кто есть — наши, и надо делать их сильнее. Дальше может Кутепов подтянется, Джикия сегодня был в запасе. Дали ему отдохнуть. После травмы крестообразной связки две такие игры ему было бы сложно провести. Васина ждем. Игнашевич у нас на тренировках бывает, он подскажет если надо.

— Валерий Карпин недавно заявил…