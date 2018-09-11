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12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
17Как сборная России разгромила Чехию на Евро-2012
00:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Красная машина. Теперь и в футболе

Сборная России в блестящем стиле в товарищеском матче разгромила Чехию (5:1).

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9
фотографий

Перед матчами с турками и чехами за нашу сборную было тревожно. Все же до ЧМ-2018 ее игра, особенно в атаке, не впечатляла. А перед чемпионатом мира был целый месяц целенаправленной подготовки, плюс на самом турнире эмоциональный подъем и запредельный настрой. Как результат — настоящая сказка: мы чуть не вышли в полуфинал.

Однако в первом тайме матча с турками команда Черчесова атаковала так, как никогда. Это было просто прекрасно. Во втором тайме, правда, подсела (спасибо, Луневу за спасения), но все равно впечатление осталось очень и очень приятное.

В Ростове-на-Дону хотелось увидеть что-то не менее яркое. Тем более по составу чехи уступают турецкой сборной. Но в Трабзоне травму получил Артем Дзюба, сыгравший там великолепно. Роль Дзюбы в нашей сборной очень велика — если не верите, почитайте отрывок из новой книги Игоря Рабинера с монологом менеджера команды Евгения Савина. О том, как Артем заводил команду и подбадривал в сложные минуты. И речь не только об эмоциональной составляющей — Дзюба весь год в потрясающей форме, что подтвердил и в Турции.

Без Дзюбы, а также травмированных Кокорина, Головина и невызванного Смолова, которому тренерский штаб решил дать передышку, наша линия атаки выглядела довольно сиротливо. Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Алексей Ионов… Не самый щедрый выбор, при всем уважении. Но и второй эшелон форвардов справился и буквально растерзал Чехию.

Заболотный, нападающий схожего с Дзюбой функционала, провел отличный матч. Гол и заработанный пенальти к 24-й минуте — просто блеск! У Алексея Ионова, игравшего справа (со смещениями в центр, само собой), — дубль. Если честно, рассчитывал увидеть его с первых минут еще в Турции, но Черчесов выбрал более оборонительный вариант (и оказался полностью прав). В домашнем матче появление Ионова в старте было ожидаемым. Да, ошибки чехов при создании искусственных офсайдов были ужасны, просто какой-то детский сад. Но пас Газинского в эпизоде с первым голом в любом случае был очень хорош.

Вопрос, кто будет капитаном сборной без Акинфеева и Дзюбы, был самым интригующим. Джикия? Зобнин? Кузяев? В итоге им стал 29-летний Газинский. Опытный игрок, однако матч с чехами стал для него только 12-м за сборную. Когда в мае был объявлен расширенный состав на ЧМ-2018, Газинский считался одним из главных кандидатов «на выход». В июне же он забил первый гол чемпионата мира и стал одним из ключевых элементов команды Черчесова. А теперь и вовсе вывел партнеров на поле с капитанской повязкой. Впечатляющий карьерный рост. И надо признать — заслуженный. По матчу в Ростове к Газинскому — ни одной претензии.

Ответный гол чехов немного испортил впечатление, но из логики игры он совсем не вытекал. А потом Александр Ерохин — этот парень, прогрессирующий из года в год — забил четвертый. А Полоз — пятый, после изумительного финта Зобнина. 5:1. Словно и не было противника на поле. Наша красная машина его переехала, даже не заметив.

Конечно, товарищеская игра с чехами (похоже, что слабее команды у них не было очень давно), ляпавших одну ошибку за другой, — не лучшее мерило силы нашей сборной. Это не тот матч, после уверенной победы в котором нужно открывать шампанское. И все же: мы победили с разгромом, спокойно, на классе и — во второй раз подряд, до этого обыграв соперника, по встрече с которым вполне можно рассуждать о том, чего наша команда стоит на самом деле.

Чемпионат мира не оказался фантомом — класс у нашей сборной действительно есть. Что-то похожее мы видели после Евро-2008, когда возили немцев во втором тайме в Дортмунде, били крепких финнов и валлийцев. Это было красиво, но в результате кончилось страшным провалом. Такое больше не должно повториться. И команда Черчесова совсем не похожа на ту, которая может превратиться в тыкву. Ждем следующих матчей.

Россия 5:1
Первый тайм: 3:0
Чехия
10.09.2018, 19:00 Зрители: 37800 матчи: Сборные Ростов Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов Карел Яролим
Голы
8′ Алексей Ионов (Ю. Газинский, Д. Кузяев)  
24′ Антон Заболотный (А. Лунев)  
29′ Алексей Ионов  
79′ Александр Ерохин (К. Рауш)  
83′ Дмитрий Полоз (К. Рауш, Р. Зобнин)  
  Томаш Соучек 74′
Составы
Андрей Лунев 12
Роман Нойштедтер 3
Андрей Семенов 5
Александр Ерохин 21
Далер Кузяев 7
63′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 19
87′ Константин Рауш 23
Егор Сорокин 4
62′ Алексей Ионов 20
Роман Зобнин 11
80′ Денис Черышев 6
Дмитрий Стоцкий 24
73′ Антон Заболотный 9
Дмитрий Полоз 17
84′ Юрий Газинский (к) 8
Руслан Камболов 10
16 Томаш Коубек
18 Ян Боржил 29′
20 Владимир Цоуфал
17 Радим Ржезник
14 Якуб Янкто
8 Яромир Змргал
15 Томаш Соучек 63′
3 Томаш Калас 46′
5 Якуб Брабец
12 Томаш Хоржава 65′
6 Ян Сикора
7 Станислав Тецл 71′
11 Михаэль Крменчик
10 Йозеф Хушбауэр (к) 82′
9 Михал Травник
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
15 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
9 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алияр Агаев (Азербайджан)
Боковой судья Зейнал Зейналов (Азербайджан)
Боковой судья Рза Маммадов (Азербайджан)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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