Красная машина. Теперь и в футболе

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Перед матчами с турками и чехами за нашу сборную было тревожно. Все же до ЧМ-2018 ее игра, особенно в атаке, не впечатляла. А перед чемпионатом мира был целый месяц целенаправленной подготовки, плюс на самом турнире эмоциональный подъем и запредельный настрой. Как результат — настоящая сказка: мы чуть не вышли в полуфинал.

Однако в первом тайме матча с турками команда Черчесова атаковала так, как никогда. Это было просто прекрасно. Во втором тайме, правда, подсела (спасибо, Луневу за спасения), но все равно впечатление осталось очень и очень приятное.

В Ростове-на-Дону хотелось увидеть что-то не менее яркое. Тем более по составу чехи уступают турецкой сборной. Но в Трабзоне травму получил Артем Дзюба, сыгравший там великолепно. Роль Дзюбы в нашей сборной очень велика — если не верите, почитайте отрывок из новой книги Игоря Рабинера с монологом менеджера команды Евгения Савина. О том, как Артем заводил команду и подбадривал в сложные минуты. И речь не только об эмоциональной составляющей — Дзюба весь год в потрясающей форме, что подтвердил и в Турции.

Без Дзюбы, а также травмированных Кокорина, Головина и невызванного Смолова, которому тренерский штаб решил дать передышку, наша линия атаки выглядела довольно сиротливо. Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Алексей Ионов… Не самый щедрый выбор, при всем уважении. Но и второй эшелон форвардов справился и буквально растерзал Чехию.

Заболотный, нападающий схожего с Дзюбой функционала, провел отличный матч. Гол и заработанный пенальти к 24-й минуте — просто блеск! У Алексея Ионова, игравшего справа (со смещениями в центр, само собой), — дубль. Если честно, рассчитывал увидеть его с первых минут еще в Турции, но Черчесов выбрал более оборонительный вариант (и оказался полностью прав). В домашнем матче появление Ионова в старте было ожидаемым. Да, ошибки чехов при создании искусственных офсайдов были ужасны, просто какой-то детский сад. Но пас Газинского в эпизоде с первым голом в любом случае был очень хорош.

Вопрос, кто будет капитаном сборной без Акинфеева и Дзюбы, был самым интригующим. Джикия? Зобнин? Кузяев? В итоге им стал 29-летний Газинский. Опытный игрок, однако матч с чехами стал для него только 12-м за сборную. Когда в мае был объявлен расширенный состав на ЧМ-2018, Газинский считался одним из главных кандидатов «на выход». В июне же он забил первый гол чемпионата мира и стал одним из ключевых элементов команды Черчесова. А теперь и вовсе вывел партнеров на поле с капитанской повязкой. Впечатляющий карьерный рост. И надо признать — заслуженный. По матчу в Ростове к Газинскому — ни одной претензии.

Ответный гол чехов немного испортил впечатление, но из логики игры он совсем не вытекал. А потом Александр Ерохин — этот парень, прогрессирующий из года в год — забил четвертый. А Полоз — пятый, после изумительного финта Зобнина. 5:1. Словно и не было противника на поле. Наша красная машина его переехала, даже не заметив.

Конечно, товарищеская игра с чехами (похоже, что слабее команды у них не было очень давно), ляпавших одну ошибку за другой, — не лучшее мерило силы нашей сборной. Это не тот матч, после уверенной победы в котором нужно открывать шампанское. И все же: мы победили с разгромом, спокойно, на классе и — во второй раз подряд, до этого обыграв соперника, по встрече с которым вполне можно рассуждать о том, чего наша команда стоит на самом деле.