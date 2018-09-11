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08:58 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Астаны» оформил хет-трик в матче Лиги наций с 10 забитыми голами

Сборная Кюрасао по футболу стартовала с крупной победы над командой Гренады в матче квалификации Лига наций в зоне Карибских островов и Латинской Америки.

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Встреча команд, прошедшая в Кюрасао, завершилась со счетом 10:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил нападающий Рангело Янга, выступающий за казахстанский клуб «Астана».

О подписании Янга «Астана» объявила 20 июля. 26-летний форвард родился в Роттердаме и постоянно проживает в Голландии. На юношеском уровне он играл за сборную этой страны, но на взрослом выбрал страну своих предков. За сборную Кюрасао он забил четыре гола в десяти матчах и помог ей выиграть Карибский Кубок в 2017 году.

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