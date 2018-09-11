Легионер «Астаны» оформил хет-трик в матче Лиги наций с 10 забитыми голами

О подписании Янга «Астана» объявила 20 июля. 26-летний форвард родился в Роттердаме и постоянно проживает в Голландии. На юношеском уровне он играл за сборную этой страны, но на взрослом выбрал страну своих предков. За сборную Кюрасао он забил четыре гола в десяти матчах и помог ей выиграть Карибский Кубок в 2017 году.