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08:21 (мск), источник: ТАСС

Голодец: Черчесов создал хорошую атмосферу в сборной РФ, игроки всегда нацелены на победу

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову удалось создать очень хорошую атмосферу в команде, которая нацелена во всех матчах на победу и играет азартно. Об этом ТАСС в рамках ВЭФ заявила вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец.

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В понедельник сборная России в товарищеском матче в Ростове-на-Дону разгромила команду Чехии со счетом 5:1.

«Я встречалась со сборной, встречалась с Черчесовым перед новым турниром [Лигой наций], ему исполнилось 55 лет, мы его дружно поздравляли. Эта сборная России — команда азартная, озорная, все ребята рвутся в бой, — сказала Голодец. — Мне кажется, Черчесову удалось поймать эмоциональный нерв и в команде очень хорошая атмосфера. Ребята настроены на победы во всех матчах, но главное — у них очень профессиональное отношение к тренировкам».

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11—13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций регионов и инвестиционных проектов ВЭФ-2018.

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