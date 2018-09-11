Голодец: Черчесов создал хорошую атмосферу в сборной РФ, игроки всегда нацелены на победу

В понедельник сборная России в товарищеском матче в Ростове-на-Дону разгромила команду Чехии со счетом 5:1.
«Я встречалась со сборной, встречалась с Черчесовым перед новым турниром [Лигой наций], ему исполнилось 55 лет, мы его дружно поздравляли. Эта сборная России — команда азартная, озорная, все ребята рвутся в бой, — сказала Голодец. — Мне кажется, Черчесову удалось поймать эмоциональный нерв и в команде очень хорошая атмосфера. Ребята настроены на победы во всех матчах, но главное — у них очень профессиональное отношение к тренировкам».
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