Голодец: Черчесов создал хорошую атмосферу в сборной РФ, игроки всегда нацелены на победу

«Я встречалась со сборной, встречалась с Черчесовым перед новым турниром [Лигой наций], ему исполнилось 55 лет, мы его дружно поздравляли. Эта сборная России — команда азартная, озорная, все ребята рвутся в бой, — сказала Голодец. — Мне кажется, Черчесову удалось поймать эмоциональный нерв и в команде очень хорошая атмосфера. Ребята настроены на победы во всех матчах, но главное — у них очень профессиональное отношение к тренировкам».