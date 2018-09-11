Текущие события
Футбол. Сборные
13:20
Япония
Коста-Рика
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Чили
Футбол. Сборные
18:00
Узбекистан
Иран
Футбол. Сборные
19:00
Катар
Палестина
Футбол. Лига наций
21:45
Исландия
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Босния и Герцеговина
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Венгрия
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Эстония
Футбол. Лига наций
21:45
Сан-Марино
Люксембург
Футбол. Лига наций
21:45
Молдавия
Беларусь
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Ирландия
Футбол. Сборные
21:45
Северная Ирландия
Израиль
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Швейцария
Все события
Фоторепортажи
18Игнашевич помогает Черчесову тренировать сборную. И вот как
15Тарасов избил Галимова, «Авангард» побил «Динамо»
11:23 (мск), источник: ТАСС

Вице-президент РФС: Сборная России по футболу после ЧМ-2018 эволюционирует от игры к игре

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Домашний чемпионат мира дал российским футболистам многое, после турнира национальная сборная растет от матча к матчу. Таким мнением с ТАСС поделился вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В понедельник сборная России в товарищеском матче в Ростове-на-Дону разгромила команду Чехии со счетом 5:1. Это была вторая игра россиян после домашнего чемпионата мира, ранее они выиграли на выезде у команды Турции в Лиге наций со счетом 2:1.

«Вчера эмоции переполняли не только из-за крупной победы, но еще и потому, что порадовал 12-й игрок в лице ростовских болельщиков. Стадион был переполнен, зрители активно поддерживали нашу команду, ребята действительно подарили людям праздник. Я уверен, что после таких игр популярность футбола в стране будет расти огромными темпами во всех регионах», — заявил Анохин.

Собеседник агентства отметил важность того факта, что сборная России играла экспериментальным составом. «Ребята выложились по максимуму, а сборная становится командой, в которую игроки приезжают с удовольствием. У футболистов есть запредельная мотивация играть в каждом матче, несмотря на его статус. Сборная уже перешагнула чемпионат мира, который дал нам очень многое, я думаю, что у команды идет эволюция, она растет с каждой игрой», — отметил Анохин.

Роль капитана сборной России в матче с Чехией исполнил полузащитник Юрий Газинский. «Тренерский штаб смотрит новых игроков, использует и тех, кто уже стал визитной карточкой команды. Посмотрите, вчера был капитаном Газинский, до чемпионата мира такое было трудно представить. А сейчас это никого не удивляет, все стали весомыми и важными игроками для сборной, что очень важно», — сказал вице-президент РФС.

Следующий матч россияне сыграют 11 октября в рамках Лиги наций против шведов в Калининграде. «Уверен, что эта игра также соберет аншлаг», — подытожил собеседник агентства.

Россия 5:1
Первый тайм: 3:0
Чехия
10.09.2018, 19:00 Зрители: 37800 матчи: Сборные Ростов Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов Карел Яролим
Голы
8′ Алексей Ионов (Ю. Газинский, Д. Кузяев)  
24′ Антон Заболотный (А. Лунев)  
29′ Алексей Ионов  
79′ Александр Ерохин (К. Рауш)  
83′ Дмитрий Полоз (К. Рауш, Р. Зобнин)  
  Томаш Соучек 74′
Составы
Андрей Лунев 12
Роман Нойштедтер 3
Андрей Семенов 5
Александр Ерохин 21
Далер Кузяев 7
63′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 19
87′ Константин Рауш 23
Егор Сорокин 4
62′ Алексей Ионов 20
Роман Зобнин 11
80′ Денис Черышев 6
Дмитрий Стоцкий 24
73′ Антон Заболотный 9
Дмитрий Полоз 17
84′ Юрий Газинский (к) 8
Руслан Камболов 10
16 Томаш Коубек
18 Ян Боржил 29′
20 Владимир Цоуфал
17 Радим Ржезник
14 Якуб Янкто
8 Яромир Змргал
15 Томаш Соучек 63′
3 Томаш Калас 45′
5 Якуб Брабец
12 Томаш Хоржава 65′
6 Ян Сикора
7 Станислав Тецл 71′
11 Михаэль Крменчик
10 Йозеф Хушбауэр (к) 82′
9 Михал Травник
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
15 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
9 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алияр Агаев (Азербайджан)
Боковой судья Зейнал Зейналов (Азербайджан)
Боковой судья Рза Маммадов (Азербайджан)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чехия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева: отвратительное чувство, все пошло не по плану
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
«Реал» признан лучшим клубом Европы по версии ECA
Вне сборной и без голов в «Ювентусе»: что творится с Роналду
Черчесов: Карпин что-то сказал? Дальше можете не продолжать
«Карьере Медведевой конец. Так сказала Тутберидзе». Это война?
Буффона посадят в запас в ПСЖ
Ковальчук впервые тренировался в составе «Лос-Анджелес Кингз»
Дзюба — человек года по версии GQ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь