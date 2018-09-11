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15:41 (мск), источник: ТАСС

Тренер сборной Чехии по футболу Яролим отправлен в отставку после поражения от россиян

ТАСС, 11 сентября. Главный тренер сборной Чехии по футболу Карел Яролим отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Чешской республики (FACR).

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На прошлой неделе сборная Чехии стартовала в Лиге наций домашним поражением от команды Украины (1:2). В понедельник подопечные Яролима разгромно проиграли в товарищеском матче сборной России (1:5).

«Ситуация несостоятельна и должна быть решена немедленно, — заявил глава FACR Мартин Малик. — Я рад, что мы с Карелом [Яролимом] сумели договориться не ждать, потому что команде нужен новый импульс прямо сейчас».

«Я благодарен за возможность возглавить сборную, — сказал Яролим. — К сожалению, мы не сумели оправдать ожидания, которые на нас возлагались. После последнего матча против сборной России я пришел к выводу, что команде нужен новый вызов. В течение ночи мы с руководством FACR договорились о прекращении сотрудничества, желаю удачи своему преемнику, кто бы им ни оказался».

Яролим возглавлял сборную Чехии с 2016 года. Под его руководством команда не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира 2018 года, который проходил в России с 14 июня по 15 июля.

Имя нового главного тренера сборной Чехии будет объявлено позднее.

Россия разгромила Чехию в товарищеском матче
Во время загрузки произошла ошибка.
09:57 (мск)© Ньюстюб
Россия 5:1
Первый тайм: 3:0
Чехия
10.09.2018, 19:00 Зрители: 37800 матчи: Сборные Ростов Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов Карел Яролим
Голы
8′ Алексей Ионов (Ю. Газинский, Д. Кузяев)  
24′ Антон Заболотный (А. Лунев)  
29′ Алексей Ионов  
79′ Александр Ерохин (К. Рауш)  
83′ Дмитрий Полоз (К. Рауш, Р. Зобнин)  
  Томаш Соучек 74′
Составы
Андрей Лунев 12
Роман Нойштедтер 3
Андрей Семенов 5
Александр Ерохин 21
Далер Кузяев 7
63′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 19
87′ Константин Рауш 23
Егор Сорокин 4
62′ Алексей Ионов 20
Роман Зобнин 11
80′ Денис Черышев 6
Дмитрий Стоцкий 24
73′ Антон Заболотный 9
Дмитрий Полоз 17
84′ Юрий Газинский (к) 8
Руслан Камболов 10
16 Томаш Коубек
18 Ян Боржил 29′
20 Владимир Цоуфал
17 Радим Ржезник
14 Якуб Янкто
8 Яромир Змргал
15 Томаш Соучек 63′
3 Томаш Калас 45′
5 Якуб Брабец
12 Томаш Хоржава 65′
6 Ян Сикора
7 Станислав Тецл 71′
11 Михаэль Крменчик
10 Йозеф Хушбауэр (к) 82′
9 Михал Травник
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
15 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
9 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алияр Агаев (Азербайджан)
Боковой судья Зейнал Зейналов (Азербайджан)
Боковой судья Рза Маммадов (Азербайджан)
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(к)
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