Тренер сборной Чехии по футболу Яролим отправлен в отставку после поражения от россиян

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На прошлой неделе сборная Чехии стартовала в Лиге наций домашним поражением от команды Украины (1:2). В понедельник подопечные Яролима разгромно проиграли в товарищеском матче сборной России (1:5).

«Ситуация несостоятельна и должна быть решена немедленно, — заявил глава FACR Мартин Малик. — Я рад, что мы с Карелом [Яролимом] сумели договориться не ждать, потому что команде нужен новый импульс прямо сейчас».

«Я благодарен за возможность возглавить сборную, — сказал Яролим. — К сожалению, мы не сумели оправдать ожидания, которые на нас возлагались. После последнего матча против сборной России я пришел к выводу, что команде нужен новый вызов. В течение ночи мы с руководством FACR договорились о прекращении сотрудничества, желаю удачи своему преемнику, кто бы им ни оказался».

Яролим возглавлял сборную Чехии с 2016 года. Под его руководством команда не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира 2018 года, который проходил в России с 14 июня по 15 июля.