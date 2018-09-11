Источник: За три часа до матча Россия — Чехия «Ростов Арену» затопило
Стадион «Ростов Арена», на котором 10 сентября сборная России в товарищеском матче разгромила Чехию (5:1), за три часа до стартового свистка был затоплен, сообщает
Стадион «Ростов Арена», на котором 10 сентября сборная России в товарищеском матче разгромила Чехию (5:1), за три часа до стартового свистка был затоплен, сообщает
По информации источника, на кухне арены произошел прорыв трубы, в результате чего оказались заполнены водой
«Весь персонал стадиона вместе со стюардами был отправлен на борьбу со стихией, — говорится в сообщении. — Упор был сделан на зону VIP — там должен был пройти губернатор. Успели.
Следующий матч на «Ростов Арене» состоится 22 сентября. В этот день «Ростов» в рамках 8-го тура чемпионата России примет «Уфу» (начало — 19.00 по московскому времени).
|Станислав Черчесов
|Карел Яролим
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|15
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алияр Агаев (Азербайджан)
|Боковой судья
|Зейнал Зейналов (Азербайджан)
|Боковой судья
|Рза Маммадов (Азербайджан)