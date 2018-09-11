Источник: За три часа до матча Россия — Чехия «Ростов Арену» затопило

По информации источника, на кухне арены произошел прорыв трубы, в результате чего оказались заполнены водой микст-зона и вход для VIP-гостей.

«Весь персонал стадиона вместе со стюардами был отправлен на борьбу со стихией, — говорится в сообщении. — Упор был сделан на зону VIP — там должен был пройти губернатор. Успели.

Микст-зоной же пришлось пожертвовать. Сотрудники задраили щели в дверях и перенесли ее в другое помещение».