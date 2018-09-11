Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Узбекистан0
Иран0
Футбол. Сборные
19:00
Катар
Палестина
Футбол. Лига наций
21:45
Исландия
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Босния и Герцеговина
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Венгрия
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Эстония
Футбол. Лига наций
21:45
Сан-Марино
Люксембург
Футбол. Лига наций
21:45
Молдавия
Беларусь
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Ирландия
Футбол. Сборные
21:45
Северная Ирландия
Израиль
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Швейцария
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея0
Чили0
Футбол. Сборные
13:20
Япония3
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
12.09
Колумбия
Аргентина
Футбол. Сборные
12.09
США
Мексика
Футбол. Сборные
12.09
Бразилия
Сальвадор
Футбол. Сборные
12.09
Эквадор
Гватемала
Футбол. Сборные
12.09
Панама
Венесуэла
Все события
Фоторепортажи
12Федун и Задорнов съели стадион «Спартака»
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
17:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: За три часа до матча Россия — Чехия «Ростов Арену» затопило

Стадион «Ростов Арена», на котором 10 сентября сборная России в товарищеском матче разгромила Чехию (5:1), за три часа до стартового свистка был затоплен, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

По информации источника, на кухне арены произошел прорыв трубы, в результате чего оказались заполнены водой микст-зона и вход для VIP-гостей.

«Весь персонал стадиона вместе со стюардами был отправлен на борьбу со стихией, — говорится в сообщении. — Упор был сделан на зону VIP — там должен был пройти губернатор. Успели.
Микст-зоной же пришлось пожертвовать. Сотрудники задраили щели в дверях и перенесли ее в другое помещение».

Следующий матч на «Ростов Арене» состоится 22 сентября. В этот день «Ростов» в рамках 8-го тура чемпионата России примет «Уфу» (начало — 19.00 по московскому времени).

Россия разгромила Чехию в товарищеском матче
Во время загрузки произошла ошибка.
09:57 (мск)© Ньюстюб
Россия 5:1
Первый тайм: 3:0
Чехия
10.09.2018, 19:00 Зрители: 37800 матчи: Сборные Ростов Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов Карел Яролим
Голы
8′ Алексей Ионов (Ю. Газинский, Д. Кузяев)  
24′ Антон Заболотный (А. Лунев)  
29′ Алексей Ионов  
79′ Александр Ерохин (К. Рауш)  
83′ Дмитрий Полоз (К. Рауш, Р. Зобнин)  
  Томаш Соучек 74′
Составы
Андрей Лунев 12
Роман Нойштедтер 3
Андрей Семенов 5
Александр Ерохин 21
Далер Кузяев 7
63′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 19
87′ Константин Рауш 23
Егор Сорокин 4
62′ Алексей Ионов 20
Роман Зобнин 11
80′ Денис Черышев 6
Дмитрий Стоцкий 24
73′ Антон Заболотный 9
Дмитрий Полоз 17
84′ Юрий Газинский (к) 8
Руслан Камболов 10
16 Томаш Коубек
18 Ян Боржил 29′
20 Владимир Цоуфал
17 Радим Ржезник
14 Якуб Янкто
8 Яромир Змргал
15 Томаш Соучек 63′
3 Томаш Калас 45′
5 Якуб Брабец
12 Томаш Хоржава 65′
6 Ян Сикора
7 Станислав Тецл 71′
11 Михаэль Крменчик
10 Йозеф Хушбауэр (к) 82′
9 Михал Травник
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
15 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
9 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алияр Агаев (Азербайджан)
Боковой судья Зейнал Зейналов (Азербайджан)
Боковой судья Рза Маммадов (Азербайджан)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чехия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 "Спартак" остался без Кутепова
Ушел из жизни Валерий Знарок
Сборная-киллер. Чехи уволили тренера после поражения от России
Манчини ужасно начал в сборной Италии. Пошли знакомые оправдания
Серену поддержали официальные лица. Ей грозит судейский бойкот
«Коламбус» может обменять Панарина и Бобровского
Савин: Звезды уходят, а сборная показывает качественный футбол
В «Феррари» отказались от чемпиона. Райкконен ушел в «Заубер»
Украина запросила разрешение на переход российской биатлонистки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь