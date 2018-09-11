Сборная-киллер. Чехи уволили тренера после поражения от России

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Разгром-на-Дону

Сборная России катком прошлась по чешской команде в контрольном матче, который состоялся на «Ростов Арене». Всего за полчаса игры гости набедокурили в защите так, что на табло горело 3:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова — дважды Ионов и Заболотный, впервые в карьере забившие за национальную команду, довели дело до разгрома.

Во втором тайме Полоз и Ерохин ответили на гол Соучека, установили окончательный счет 5:1 и оформили крупнейшее поражение чехов под руководством Карела Яролима — за те два года, что чешский специалист работает со сборной своей страны, пять мячей ей пропускать еще не доводилось.

«Россия была сильнее нас»

Точнее, работал. Сразу после игры Яролим признал, что его команда совершила грубые ошибки в обороне, позволила России на сто процентов использовать имевшиеся у нее возможности и потерпела очень болезненное поражение. «Россия была наголову сильнее нас», — сказал чешский тренер, который отказался отвечать на вопрос об отставке.

Впрочем, утром во вторник это произошло и без его слов — Федерация футбола Чехии объявила о прекращении работы с Яролимом.

— Карел Яролим покидает пост главного тренера сборной Чехии по обоюдному согласию сторон. В ближайшие дни футбольная ассоциация встретится с кандидатами, которые заменят его. Спасибо, тренер, — говорилось в сообщении пресс-службы федерации.

Неудачный отбор

Бывший тренер спартаковца Дениса Давыдова, с которым они вместе работали в «Младе Болеслав», Яролим возглавил чехов в 2016 году перед началом отбора на чемпионат мира в Россию. Попадание на ЧМ-2018 было главной его задачей, с которой он не справился, пропустив вперед не только Германию, прошедшую групповой этап вообще без потерь, но и Северную Ирландию, у которой Чехия так ни разу и не выиграла — 0:0 дома и 0:2 в гостях.

Несмотря на это, Яролим остался во главе чешской команды, начал с ней борьбу в Лиге наций и вновь неудачно — в дебютной встрече в Угерске-Градиште несколько дней назад хозяева на последних секундах уступили Украине (1:2).

Всего за два года в сборной Яролим провел 22 матча, одержал 10 побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел восемь поражений. Восьмое стало для него последним.

По следам Йерро и Купера

Яролим — не первый специалист, который теряет в этом году работу после поражения от сборной России. До него были:

— Фернандо Йерро — исполняющий обязанности главного тренера испанской команды на ЧМ-2018, который перестал исполнять их, когда Акинфеев отбил пенальти в исполнении Аспаса, втащил Россию в четвертьфинал чемпионата мира и отправил Испанию домой.