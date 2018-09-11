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17:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная-киллер. Чехи уволили тренера после поражения от России

Карел Яролим стал третьей жертвой российских футболистов в 2018 году.

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Разгром-на-Дону

Сборная России катком прошлась по чешской команде в контрольном матче, который состоялся на «Ростов Арене». Всего за полчаса игры гости набедокурили в защите так, что на табло горело 3:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова — дважды Ионов и Заболотный, впервые в карьере забившие за национальную команду, довели дело до разгрома.

Во втором тайме Полоз и Ерохин ответили на гол Соучека, установили окончательный счет 5:1 и оформили крупнейшее поражение чехов под руководством Карела Яролима — за те два года, что чешский специалист работает со сборной своей страны, пять мячей ей пропускать еще не доводилось.

«Россия была сильнее нас»

Точнее, работал. Сразу после игры Яролим признал, что его команда совершила грубые ошибки в обороне, позволила России на сто процентов использовать имевшиеся у нее возможности и потерпела очень болезненное поражение. «Россия была наголову сильнее нас», — сказал чешский тренер, который отказался отвечать на вопрос об отставке.

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Впрочем, утром во вторник это произошло и без его слов — Федерация футбола Чехии объявила о прекращении работы с Яролимом.

— Карел Яролим покидает пост главного тренера сборной Чехии по обоюдному согласию сторон. В ближайшие дни футбольная ассоциация встретится с кандидатами, которые заменят его. Спасибо, тренер, — говорилось в сообщении пресс-службы федерации.

Неудачный отбор

Бывший тренер спартаковца Дениса Давыдова, с которым они вместе работали в «Младе Болеслав», Яролим возглавил чехов в 2016 году перед началом отбора на чемпионат мира в Россию. Попадание на ЧМ-2018 было главной его задачей, с которой он не справился, пропустив вперед не только Германию, прошедшую групповой этап вообще без потерь, но и Северную Ирландию, у которой Чехия так ни разу и не выиграла — 0:0 дома и 0:2 в гостях.

Несмотря на это, Яролим остался во главе чешской команды, начал с ней борьбу в Лиге наций и вновь неудачно — в дебютной встрече в Угерске-Градиште несколько дней назад хозяева на последних секундах уступили Украине (1:2).

Всего за два года в сборной Яролим провел 22 матча, одержал 10 побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел восемь поражений. Восьмое стало для него последним.

По следам Йерро и Купера

Яролим — не первый специалист, который теряет в этом году работу после поражения от сборной России. До него были:

— Фернандо Йерро — исполняющий обязанности главного тренера испанской команды на ЧМ-2018, который перестал исполнять их, когда Акинфеев отбил пенальти в исполнении Аспаса, втащил Россию в четвертьфинал чемпионата мира и отправил Испанию домой.

— Эктор Купер — экс-главный тренер сборной Египта, который, проиграв России в Санкт-Петербурге (1:3) на групповом этапе мирового первенства и поставив крест на надеждах египтян на выход в плей-офф, сказал, что подаст в отставку после третьего матча в квартете. Египетская футбольная ассоциация его заявление приняла.

Россия разгромила Чехию в товарищеском матче
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09:57 (мск)© Ньюстюб
Россия 5:1
Первый тайм: 3:0
Чехия
10.09.2018, 19:00 Зрители: 37800 матчи: Сборные Ростов Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов Карел Яролим
Голы
8′ Алексей Ионов (Ю. Газинский, Д. Кузяев)  
24′ Антон Заболотный (А. Лунев)  
29′ Алексей Ионов  
79′ Александр Ерохин (К. Рауш)  
83′ Дмитрий Полоз (К. Рауш, Р. Зобнин)  
  Томаш Соучек 74′
Составы
Андрей Лунев 12
Роман Нойштедтер 3
Андрей Семенов 5
Александр Ерохин 21
Далер Кузяев 7
63′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 19
87′ Константин Рауш 23
Егор Сорокин 4
62′ Алексей Ионов 20
Роман Зобнин 11
80′ Денис Черышев 6
Дмитрий Стоцкий 24
73′ Антон Заболотный 9
Дмитрий Полоз 17
84′ Юрий Газинский (к) 8
Руслан Камболов 10
16 Томаш Коубек
18 Ян Боржил 29′
20 Владимир Цоуфал
17 Радим Ржезник
14 Якуб Янкто
8 Яромир Змргал
15 Томаш Соучек 63′
3 Томаш Калас 45′
5 Якуб Брабец
12 Томаш Хоржава 65′
6 Ян Сикора
7 Станислав Тецл 71′
11 Михаэль Крменчик
10 Йозеф Хушбауэр (к) 82′
9 Михал Травник
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
15 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
9 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алияр Агаев (Азербайджан)
Боковой судья Зейнал Зейналов (Азербайджан)
Боковой судья Рза Маммадов (Азербайджан)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
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(к)
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