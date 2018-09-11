Сборная-киллер. Чехи уволили тренера после поражения от России
Карел Яролим стал третьей жертвой российских футболистов в 2018 году.
Карел Яролим стал третьей жертвой российских футболистов в 2018 году.
Сборная России катком прошлась по чешской команде в контрольном матче, который состоялся на «Ростов Арене». Всего за полчаса игры гости набедокурили в защите так, что на табло горело 3:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова — дважды Ионов и Заболотный, впервые в карьере забившие за национальную команду, довели дело до разгрома.
Во втором тайме Полоз и Ерохин ответили на гол Соучека, установили окончательный счет 5:1 и оформили крупнейшее поражение чехов под руководством Карела Яролима — за те два года, что чешский специалист работает со сборной своей страны, пять мячей ей пропускать еще не доводилось.
Точнее, работал. Сразу после игры Яролим признал, что его команда совершила грубые ошибки в обороне, позволила России на сто процентов использовать имевшиеся у нее возможности и потерпела очень болезненное поражение. «Россия была наголову сильнее нас», — сказал чешский тренер, который отказался отвечать на вопрос об отставке.
Впрочем, утром во вторник это произошло и без его слов — Федерация футбола Чехии объявила о прекращении работы с Яролимом.
— Карел Яролим покидает пост главного тренера сборной Чехии по обоюдному согласию сторон. В ближайшие дни футбольная ассоциация встретится с кандидатами, которые заменят его. Спасибо, тренер, — говорилось в сообщении
Неудачный отбор
Бывший тренер спартаковца Дениса Давыдова, с которым они вместе работали в «Младе Болеслав», Яролим возглавил чехов в 2016 году перед началом отбора на чемпионат мира в Россию. Попадание на ЧМ-2018 было главной его задачей, с которой он не справился, пропустив вперед не только Германию, прошедшую групповой этап вообще без потерь, но и Северную Ирландию, у которой Чехия так ни разу и не выиграла — 0:0 дома и 0:2 в гостях.
Несмотря на это, Яролим остался во главе чешской команды, начал с ней борьбу в Лиге наций и вновь неудачно — в дебютной встрече в
Всего за два года в сборной Яролим провел 22 матча, одержал 10 побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел восемь поражений. Восьмое стало для него последним.
По следам Йерро и Купера
Яролим — не первый специалист, который теряет в этом году работу после поражения от сборной России. До него были:
— Фернандо Йерро — исполняющий обязанности главного тренера испанской команды на ЧМ-2018, который перестал исполнять их, когда Акинфеев отбил пенальти в исполнении Аспаса, втащил Россию в четвертьфинал чемпионата мира и отправил Испанию домой.
— Эктор Купер —
|Станислав Черчесов
|Карел Яролим
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|15
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алияр Агаев (Азербайджан)
|Боковой судья
|Зейнал Зейналов (Азербайджан)
|Боковой судья
|Рза Маммадов (Азербайджан)