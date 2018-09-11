Евгений Савин: Звезды уходят, а сборная показывает качественный футбол

Встреча проходила в понедельник 10 сентября в Ростове-на-Дону, и на поле «Ростов Арены» вышли экспериментальные составы. Станислав Черчесов не включил в заявку на игры с Чехией и Турцией героя чемпионата мира и основного вратаря сборной России Игоря Акинфеева. Также за бортом остался и Фёдор Смолов, а Юрий Жирков и Александр Самедов, выступавшие на ЧМ-2018, после того турнира объявили об окончании карьеры в сборной. Кроме того, в матче с Чехией не принял участие и Артём Дзюба, забивший победный гол в игре с Турцией.
Кадровые потери нисколько не повлияли на статус фаворита сборной России в матче против Чехии. Коэффициент на победу российской национальной команды в БК «Лига Ставок» перед стартовым свистком составлял 2,30. Для сравнения: успех чешских футболистов расценивался в 3,35.
Однако результат сборной России превзошёл все самые смелые ожидания болельщиков. Уже в первом тайме благодаря дублю Алексея Ионова и голу Антона Заболотного хозяева довели счёт до разгромного. А после перерыва лишь развили преимущество, добившись итоговой победы со счётом 5:1, во втором тайме отличились Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.
«Я в очередной раз поражаюсь умению Станислава Черчесова разглядеть потенциал футболистов и вызвать в сборную именно тех, кто будет рвать на поле, — делится своими впечатлениями от матча с Чехией посол бренда БК “Лига Ставок” Евгений Савин. — Посмотрите, какой гол забил Заболотный, в какого игрока преобразился Ионов. По сравнению с Евро-2016 и работой Леонида Слуцкого в сборной уже сыграло почти двадцать новых футболистов. И это всего за два года! Значит, в России есть много качественных кадров. Ведь меняются поколения, уходят звёзды прошлых лет, а наша команда сейчас показывает очень крепкий и качественный футбол. Эмоциональный запал чемпионата мира не иссяк, и сейчас можно констатировать, что сборная России — команда очень хорошего европейского уровня».