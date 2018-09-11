Евгений Савин: Звезды уходят, а сборная показывает качественный футбол

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Встреча проходила в понедельник 10 сентября в Ростове-на-Дону, и на поле «Ростов Арены» вышли экспериментальные составы. Станислав Черчесов не включил в заявку на игры с Чехией и Турцией героя чемпионата мира и основного вратаря сборной России Игоря Акинфеева. Также за бортом остался и Фёдор Смолов, а Юрий Жирков и Александр Самедов, выступавшие на ЧМ-2018, после того турнира объявили об окончании карьеры в сборной. Кроме того, в матче с Чехией не принял участие и Артём Дзюба, забивший победный гол в игре с Турцией.

Футбол Товарищеские матчи 2018 10.09.2018, 19:00 Россия 5 Чехия 1

Кадровые потери нисколько не повлияли на статус фаворита сборной России в матче против Чехии. Коэффициент на победу российской национальной команды в БК «Лига Ставок» перед стартовым свистком составлял 2,30. Для сравнения: успех чешских футболистов расценивался в 3,35.

Однако результат сборной России превзошёл все самые смелые ожидания болельщиков. Уже в первом тайме благодаря дублю Алексея Ионова и голу Антона Заболотного хозяева довели счёт до разгромного. А после перерыва лишь развили преимущество, добившись итоговой победы со счётом 5:1, во втором тайме отличились Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.