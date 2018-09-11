Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Узбекистан0
Иран0
Футбол. Сборные
19:00
Катар
Палестина
Футбол. Лига наций
21:45
Исландия
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Босния и Герцеговина
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Венгрия
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Эстония
Футбол. Лига наций
21:45
Сан-Марино
Люксембург
Футбол. Лига наций
21:45
Молдавия
Беларусь
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Ирландия
Футбол. Сборные
21:45
Северная Ирландия
Израиль
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Швейцария
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея0
Чили0
Футбол. Сборные
13:20
Япония3
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
12.09
Колумбия
Аргентина
Футбол. Сборные
12.09
США
Мексика
Футбол. Сборные
12.09
Бразилия
Сальвадор
Футбол. Сборные
12.09
Эквадор
Гватемала
Футбол. Сборные
12.09
Панама
Венесуэла
Все события
Фоторепортажи
12Федун и Задорнов съели стадион «Спартака»
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
17:54 (мск)

Евгений Савин: Звезды уходят, а сборная показывает качественный футбол

Сборная России продолжает победное шествие после чемпионата мира. После успеха в матче Лиги наций против Турции (2:1) команда Станислава Черчесова разгромила Чехию в контрольном матче со счётом 5:1.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Встреча проходила в понедельник 10 сентября в Ростове-на-Дону, и на поле «Ростов Арены» вышли экспериментальные составы. Станислав Черчесов не включил в заявку на игры с Чехией и Турцией героя чемпионата мира и основного вратаря сборной России Игоря Акинфеева. Также за бортом остался и Фёдор Смолов, а Юрий Жирков и Александр Самедов, выступавшие на ЧМ-2018, после того турнира объявили об окончании карьеры в сборной. Кроме того, в матче с Чехией не принял участие и Артём Дзюба, забивший победный гол в игре с Турцией.

“”
Футбол
Товарищеские матчи 2018
10.09.2018, 19:00
Россия
5Чехия1

Кадровые потери нисколько не повлияли на статус фаворита сборной России в матче против Чехии. Коэффициент на победу российской национальной команды в БК «Лига Ставок» перед стартовым свистком составлял 2,30. Для сравнения: успех чешских футболистов расценивался в 3,35.

Однако результат сборной России превзошёл все самые смелые ожидания болельщиков. Уже в первом тайме благодаря дублю Алексея Ионова и голу Антона Заболотного хозяева довели счёт до разгромного. А после перерыва лишь развили преимущество, добившись итоговой победы со счётом 5:1, во втором тайме отличились Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

«Я в очередной раз поражаюсь умению Станислава Черчесова разглядеть потенциал футболистов и вызвать в сборную именно тех, кто будет рвать на поле, — делится своими впечатлениями от матча с Чехией посол бренда БК “Лига Ставок” Евгений Савин. — Посмотрите, какой гол забил Заболотный, в какого игрока преобразился Ионов. По сравнению с Евро-2016 и работой Леонида Слуцкого в сборной уже сыграло почти двадцать новых футболистов. И это всего за два года! Значит, в России есть много качественных кадров. Ведь меняются поколения, уходят звёзды прошлых лет, а наша команда сейчас показывает очень крепкий и качественный футбол. Эмоциональный запал чемпионата мира не иссяк, и сейчас можно констатировать, что сборная России — команда очень хорошего европейского уровня».

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чехия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Сборная-киллер. Чехи уволили тренера после поражения от России
Манчини ужасно начал в сборной Италии. Пошли знакомые оправдания
Серену поддержали официальные лица. Ей грозит судейский бойкот
«Коламбус» может обменять Панарина и Бобровского
В «Феррари» отказались от чемпиона. Райкконен ушел в «Заубер»
Украина запросила разрешение на переход российской биатлонистки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь