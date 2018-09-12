Президент Либерии Джордж Веа сыграл за футбольную сборную страны в товарищеском матче

Встреча состоялась в Монровии и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Как отмечает naija.ng, в составе нигерийцев отличились Генри Оньекуру (11-я минута) и Симеон Нванкво (33), у хозяев пенальти реализовал Дэниэл Акпейи (89), 51-летний Веа провел на поле 78 минут.

С 1985 по 2003 год Веа профессионально играл в футбол на позиции нападающего. Он выступал за «Монако», французские «Пари Сен-Жермен» и «Марсель», английские «Челси» и «Манчестер Сити», итальянский «Милан». Веа стал единственным обладателем «Золотого мяча», чья сборная никогда не играла на чемпионате мира. В качестве игрока он становился чемпионом Франции и Италии (дважды), завоевывал Кубки Франции (трижды) и Англии. Кроме того он был признан лучшим игроком 1995 года по версии ФИФА и трижды — лучшим футболистом Африки.