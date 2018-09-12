США переиграли Мексику, Эквадор выиграл у Гватемалы
Сборная Эквадора переиграла Гватемалу в товарищеском матче (2:0).
Сборная Эквадора переиграла Гватемалу в товарищеском матче (2:0).
В другой встрече США с минимальным счетом выиграли у Мексики.
Товарищеские матчи.
Эквадор — Гватемала — 2:0 (0:0).
Голы: Валенсия, 82 (1:0). Ибарра, 84 (2:0).
Эквадор: Домингес, Паредес, Эрасо, Арболеда, Рамирес, Мендес (Вега, 73), Франко (Герреро, 61), А. Пресиадо, Боланьос, Валенсия, Ибарра.
Гватемала: Херес (Хаген, 46), Морейра, Гальярдо, Хименес, Макаль, Морено (Васкес, 46), Маркес Орельяна (Варгас Гарсия, 77), Себальос (Контрерас, 74), Руис, Герра (Перес, 46), Мартинес.
Предупреждения: Франко, 54. Паредес, 66. Герреро, 68.
Бриджвью. Стадион «Тойота Парк».
США — Мексика — 1:0 (0:0).
Гол: Адамс, 71.
США: Стеффен, Личей (Робинсон, 56), Мур (Йедлин, 85), Миязга,
Мексика: У. Гонсалес, Айяла, Аланис, Абелья, Агирре, Альварес, Артеага, Гусман (Гальярдо, 80), Альварадо (Пулидо, 74), Сальдивар, Лайнес (Эрнандес, 75).
Предупреждения: Миязга, 38. Альварес, 66. Йедлин, 88. Вуд, 89.
Удаление: Сальдивар, 67.
Нэшвилл. Стадион «Ниссан стэдиум».