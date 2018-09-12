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11:07 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Аргентины сыграла вничью с колумбийцами в товарищеском матче

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу разошлась миром с командой Колумбии в товарищеской игре, которая прошла в США.

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Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся во вторник в Ист-Рутерфорде, завершилась нулевой ничьей. Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес вышел на поле на 68-й минуте, заменив Максимилиано Месу.

В матче не принимал участие лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который не был вызван в национальную команду на две последние игры. Ранее аргентинские СМИ сообщали, что 31-летний форвард решил приостановить выступления за сборную после чемпионата мира, где сборная Аргентины выбыла из борьбы в 1/8 финала, уступив будущим чемпионам — команде Франции — со счетом 3:4.

Колумбия 0:0
Первый тайм: 0:0
Аргентина
12.09.2018, 03:00 матчи: Сборные MetLife Stadium
Главные тренеры
Артуро Рейес Лионель Скалони
Составы
88′ Давид Оспина 1
Дейвер Мачадо 3
Элибельтон Паласиос 13
Джейсон Мурильо 22
Давинсон Санчес 23
Вильмар Барриос 5
62′ Густаво Куэльяр 8
90′ Матеус Урибе 15
69′ 78′ Хуан Куадрадо 11
Луис Диас 25
73′ Хуан Кинтеро 20
Николас Бенедетти 19
65′ 79′ Радамель Фалькао 9
Себастьян Вилья 24
63′ Луис Муриэль 14
Карлос Бакка 7
12 Франко Армани
4 Фабрисио Бустос
6 Херман Пеццела 31′
13 Рамиро Фунес Мори
16 Родриго Батталья
3 Николас Тальяфико 85′
19 Джованни Симеоне
7 Гонсало Мартинес 46′
24 Франко Серви 65′
14 Максимилиано Меса 68′
5 Леандро Паредес 82′
20 Джовани Ло Сельсо 70′
22 Кристиан Павон
29 Эксекиэль Паласиос 54′
21 Пауло Дибала
9 Мауро Икарди 85′
8 Маркос Акунья
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 7
5 Угловые 3
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Исмаил Эльфат (США)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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