Сборная Аргентины сыграла вничью с колумбийцами в товарищеском матче

В матче не принимал участие лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который не был вызван в национальную команду на две последние игры. Ранее аргентинские СМИ сообщали, что 31-летний форвард решил приостановить выступления за сборную после чемпионата мира, где сборная Аргентины выбыла из борьбы в 1/8 финала, уступив будущим чемпионам — команде Франции — со счетом 3:4.