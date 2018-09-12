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11:26 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Бразилии разгромила Сальвадор в товарищеском матче

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Сальвадора в товарищеском матче, который прошел в США.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во вторник в Лэндовере, завершилась победой бразильцев со счетом 5:0. Дубль сделал Ришарлисон (16-я и 50-я минуты), еще по голу забили Неймар (4, с пенальти), Филиппе Коутиньо (30) и Маркиньос (90).

В другой игре, которая прошла в Бриджвью, сборная Эквадора со счетом 2:0 переиграла команду Гватемалы. Голы забили Эннер Валенсия (82) и Ромарио Ибарра (84).

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