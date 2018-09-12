Сборная Бразилии разгромила Сальвадор в товарищеском матче

Встреча, состоявшаяся во вторник в Лэндовере, завершилась победой бразильцев со счетом 5:0. Дубль сделал Ришарлисон (16-я и 50-я минуты), еще по голу забили Неймар (4, с пенальти), Филиппе Коутиньо (30) и Маркиньос (90).