Текущие события
Футбол. Сборные
12.09
Эквадор2
Гватемала0
Футбол. Премьер-лига
14.09
Локомотив
Динамо
Футбол. Зарубежный
14.09
Ницца
Ренн
Футбол. Зарубежный
14.09
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
14.09
ПСЖ
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
14.09
Уэска
Райо Вальекано
Все события
Фоторепортажи
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
10Россия — Чехия. Главное о матче за 3 минуты
14:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: РФС и Черчесов хотят натурализовать еще одного игрока для сборной России

Как сообщает портал Goal.com со ссылкой на газету Bild, в сборной России​ в скором времени может появиться новый натурализованный игрок.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российский футбольный союз и лично главный тренер национальный команды Станислав Черчесов хотят видеть в сборной 22-летнего капитана «Ганновера» Вальдемара Антона.

Якобы Черчесов связывался с 189-сантиметровым центральным защитником еще до начала чемпионата мира-2018. На настоящий момент Антон является самым молодым капитаном в чемпионате Германии. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Антон, родившийся в Узбекистане, выступал за молодежную сборную Германии (8 матчей), но за основную команду не провел ни одного матча.

За «Ганновер» Антон провел в общей сложности 73 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи паса.

В настоящее время за сборную России играют натурализованные Маринату Гильерме, Роман Нойштедтер, Мариу Фернандес и Константин Рауш.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ганновер-96
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 "Спартак" остался без Кутепова
Терри дали визу. Дадут ли еще миллион
Кто будет играть в «Спартаке» вместо Терри?
Биатлонистов заставят стрелять по очереди. Изменения в правилах
ФИФА выступила против проведения игр Примеры в США
У российских баскетболистов сегодня важный отборочный матч ЧМ
Футболист сборной России пропустит две недели из-за травмы
«Матч ТВ» в прямом эфире покажет матч ЦСКА — «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь