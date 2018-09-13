СМИ: РФС и Черчесов хотят натурализовать еще одного игрока для сборной России

Источник: РИА "Новости"

Российский футбольный союз и лично главный тренер национальный команды Станислав Черчесов хотят видеть в сборной 22-летнего капитана «Ганновера» Вальдемара Антона.

Якобы Черчесов связывался с 189-сантиметровым центральным защитником еще до начала чемпионата мира-2018. На настоящий момент Антон является самым молодым капитаном в чемпионате Германии. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Антон, родившийся в Узбекистане, выступал за молодежную сборную Германии (8 матчей), но за основную команду не провел ни одного матча.

За «Ганновер» Антон провел в общей сложности 73 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи паса.