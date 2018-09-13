Еще одного немца хотят натурализовать для сборной России. Рассказываем, кто такой Вальдемар Антон

Источник: Sport24

Кто это вообще такой?

Центральный защитник «Ганновера». Капитан «Ганновера». 22-летний молодой человек, уже сыгравший за «Ганновер» аж 73 матча и забивший 4 гола.

Трансферная стоимость Антона — 15 миллионов евро. Он воспитанник «Ганновера», пока это единственный клуб в карьере футболиста. Рост Вальдемара — 1,89, главные скиллы — чтение игры, отбор мяча, дальний пас. Кроме позиции в обороне, Антон может закрыть и опорную зону. При этом у него есть опыт игры в схемах и с четырьмя, и с тремя центральными защитниками. Что так ценит Станислав Черчесов.

Родился Антон в Узбекистане — в городе Алмалык, что в 52 километрах от Ташкента. Кстати, на самом деле родители назвали его Владимиром. Но через два года, в Германии, при регистрации немцы вписали в документы более подходящее для их страны имя Вальдемар. Антон — это фамилия матери. Притом изначально у Вальдемара в свидетельстве о рождении стояла и фамилия отца, Рипцов. Но опять же в Германии она «затерялась» при оформлении.

Родители Антона всю жизнь провели в Узбекистане. Его мать — повар, а отец — водитель автобуса. Их сын свободно говорит по-русски.

Вальдемар вырос в Германии, где и начал играть в футбол. Сначала на улице, а потом и в детской команде «Ганновера». В ней Антон оказался в 11 лет. Карьера в немецком клубе у Вальдемара пока просто идеальная — закрепился в молодежке, стал капитаном молодежки, вызвали в основу, закрепился в основе, стал капитаном основы.

Делов-то

Немецкие журналисты сравнивают Антона с Пером Мертесакером (версия 2.0 с лучшей скоростью), а сам защитник фанатеет от Жерара Пике и вообще «Барселоны». Этим летом Вальдемаром интересовались «Вольфсбург» и дортмундская «Боруссия», но игрок остался в Ганновере. Контракт с клубом у него до 2021-го.

Два года назад защитника пытались завербовать в сборную Узбекистана. Но пока Вальдемар строит международную карьеру в сборной Германии — у него восемь матчей за молодежку. Впрочем, в главную команду страны Лев пока Антона не вызывал. Но немецкие СМИ уже подняли тревогу. «Россия хочет украсть суперталант!» — пишут они.

Вальдемар считается одним из 10 самых талантливых тинейджеров Бундеслиги, а в новом футбольном симуляторе FIFA 19 его оценивают рейтингом 77. Для сравнения у Джикии и Васина — такие же показатели. У Кутепова — только 74, как и у Нойштедтера. Если верить канадским разработчикам — Антон как минимум не хуже защитников сборной России. Другой вопрос — как в жизни.

Напоследок самое главное: Антону нравится музыка Егора Крида. Теперь вы знаете все необходимое о защитнике «Ганновера».

Он правда будет играть за сборную России?

Возможно. Но это не точно. Если верить немецкому изданию Bild, Черчесов лично звонил Антону еще перед чемпионатом мира. И приглашал играть за сборную России.

Но, соответственно, сейчас неизвестно, какую именно сборную выбрал Антон — Узбекистана (что вряд ли), Россию (что возможно) или Германию (что очень даже возможно). Бундестим провалила ЧМ-2018, Хуммельсу под 30, Боатенгу официально «тридцатник», а Лев никогда не боялся обновлять сборную. Так что, не исключено, и Вальдемар свой шанс еще получит.

Во время чемпионата мира Антон переживал за команду Черчесова и даже выкладывал в инстаграм фото с нашим флагом и подписью: «Никогда не забывай свои корни, никогда не забывай, откуда ты вышел». В комментах к летнему посту российские болельщики уже ждут Вальдемара в сборной.

В этом году защитник развил тему в интервью Eurosport: «Из России мне пока не звонили. И я не буду об этом размышлять, пока мне что-то не предложат. У меня в России живет много родственников. В любом случае, я бы очень серьезно над таким приглашением подумал. Но пока рано. Если такое предложение и поступит, то я буду слушать только свое сердце и, уверен, сделаю правильно решение».