Впервые с 1959 года сборная Италии не одержала ни одной победы за год

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Далее последовали неудачные встречи со Швецией в стыковых матчах за право попасть на российский мундиаль и две игры в групповом этапе Лиги наций — против Польши (1:1) и Португалии (0:1).

Следующий официальным матч итальянцы проведут 14 октября против Польши, таким образом, впервые с 1959 года не было одержано ни одной победы за календарный год. Единственный успех пришёлся на дебют Роберто Манчини против Саудовской Аравии (2:1).