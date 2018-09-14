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09:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Впервые с 1959 года сборная Италии не одержала ни одной победы за год

Национальная команда Италии последний раз побеждала в официальном матче 9 октября 2017 года, когда в отборочной игре чемпионата мира оказалась сильнее сборной Албании со счётом 1:0.

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Источник: Reuters

Далее последовали неудачные встречи со Швецией в стыковых матчах за право попасть на российский мундиаль и две игры в групповом этапе Лиги наций — против Польши (1:1) и Португалии (0:1).

Следующий официальным матч итальянцы проведут 14 октября против Польши, таким образом, впервые с 1959 года не было одержано ни одной победы за календарный год. Единственный успех пришёлся на дебют Роберто Манчини против Саудовской Аравии (2:1).

Напомним, прошлый сезон Манчини провёл во главе петербургского «Зенита». В конце кампании стороны разорвали контракт, и специалист возглавил сборную Италии.

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