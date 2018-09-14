Вальдемар Антон не имеет права играть за сборную России?
Защитник «Ганновера-96», похоже,
Защитник «Ганновера-96», похоже,
В четверг немецкая газета Bild сообщила, что 22-летний центральный защитник «Ганновера-96» Вальдемар Антон может получить российское гражданство — для выступления за сборную России. По всей видимости, этого не произойдет. «СЭ» объясняет, что мешает этому.
Правила ФИФА гласят, что если игрок провел хотя бы один официальный матч за молодежную сборную страны А, не имея на тот момент гражданства страны Б, сменить футбольное гражданство он впоследствии не сможет. У Антона же уже шесть игр за немецкую молодежку в отборе чемпионата Европы-2019. В частности, он выходил на поле 11 сентября во встрече с Ирландией (6:0), проведя 90 минут. Гражданства РФ у защитника «Ганновера-96» нет.
Кроме того, для получения российского гражданства нужно либо пять лет прожить в РФ, либо иметь родственников (мать, отец, бабушки, дедушки), родившихся на территории России. Именно России, а не стран бывшего СССР, даже если это и произошло до 1991 года. По данным «СЭ», у Антона, родившегося в городе Алмалык Ташкентской области, таких родственников нет. В интервью Eurosport он рассказывал, что сейчас родители его матери живут в Екатеринбурге, а отца — в Новоуральске. Однако туда они переехали.
Защитник «Динамо» Константин Рауш тоже выступал за молодежную команду Германии в официальных матчах (в 2010 — 2011 годах), что, однако, не помешало ему играть за сборную России, в составе которой он дебютировал в 2017 году. Но есть одно «но»: Рауш в отличие от Антона родился в России (село Кожевниково, Томская область).
— Да, российского паспорта, когда он выступал за немецкую молодежку, у него еще не было. Но гражданство было — по факту рождения. Гражданство подтверждается не документом (паспорт же можно и потерять), а местом рождения, — сказал «СЭ» спортивный юрист Михаил Прокопец.
Есть матч за молодежную сборную Германии и у защитника сборной России Романа Нойштедтера. Это товарищеская встреча, состоявшаяся в 2009 году. На Transfermarkt и «Википедии» указано, что у другого нашего сборника — Мариу Фернандеса — четыре матча за олимпийскую сборную Бразилии (U-23). При этом нигде нет информации, что это за игры. Но если они и были, то точно не носили официального характера — в официальных матчах за бразильскую олимпийскую команду Фернандес не играл.
Также у Нойштедтера есть два матча за основную сборную Германии, а у Фернандеса — один за сборную Бразилии. Но все они были товарищескими.
Нойштедтер переехал с семьей в Германию из Киргизии (а родился в Днепропетровске), в России никогда не жил, однако российское гражданство получил оперативно — уже в 2016 году, поскольку у него есть близкие родственники, родившиеся на территории России. Фернандесу же, как ранее и бразильскому вратарю Гильерме, было выдано российское гражданство после того, как он прожил в России пять лет.