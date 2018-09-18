Бывший тренер сборной России подал в суд на экс-президента Албании

Пануччи, который состоял в тренерском штабе сборной России с 2012 по 2014 год, обвиняет бывшего главу Албании Буяра Нишани в нанесении ущерба личной репутации из-за того, что последний назвал его «шарлатаном» в фейсбуке после того, как команда Албании уступила сборной Косово (0:3) в товарищеском матче.