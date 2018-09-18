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09:07 (мск), источник: Газета.Ру

Бывший тренер сборной России подал в суд на экс-президента Албании

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи подал иск в суд против бывшего Президента страны, передает Associated Press.

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Источник: РИА "Новости"

Пануччи, который состоял в тренерском штабе сборной России с 2012 по 2014 год, обвиняет бывшего главу Албании Буяра Нишани в нанесении ущерба личной репутации из-за того, что последний назвал его «шарлатаном» в фейсбуке после того, как команда Албании уступила сборной Косово (0:3) в товарищеском матче.

«Браво, Косово! Пануччи — шарлатан, который разрушил все, что было создано», — написал Нишани.

Сообщается, что Пануччи требует выплатить ему €100 тысяч.

Судья вынесет решение по иску в течении 30 дней.

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