Сборная Беларуси опустилась на 80-е место в рейтинге ФИФА

По сравнению с прежним списком в августе национальная команда потеряла две позиции. В сентябре подопечные Игоря Криушенко стартовали в Лиге Наций. В Минске на стадионе «Динамо» они обыграли Сан-Марино (5:0), а в Кишиневе сыграли вничью с Молдовой (0:0). В активе сборной 1304 балла.