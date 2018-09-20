Сборная Беларуси опустилась на 80-е место в рейтинге ФИФА
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу располагается на 80-м месте в рейтинге ФИФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу располагается на 80-м месте в рейтинге ФИФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По сравнению с прежним списком в августе национальная команда потеряла две позиции. В сентябре подопечные Игоря Криушенко стартовали в Лиге Наций. В Минске на стадионе «Динамо» они обыграли
Первое место делят сразу две национальные команды: Бельгии и Франции — по 1729 очков. Такая ситуация при подведении рейтинга сложилась впервые. На третьей позиции списка располагается Бразилия — 1 663 балла.
Из стран бывшего СССР наиболее высокий рейтинг ФИФА у футболистов Украины — 29-е место (1483 очка). Команда России занимает 46-ю позицию — 1423 балла.