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13:42 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси опустилась на 80-е место в рейтинге ФИФА

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу располагается на 80-м месте в рейтинге ФИФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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По сравнению с прежним списком в августе национальная команда потеряла две позиции. В сентябре подопечные Игоря Криушенко стартовали в Лиге Наций. В Минске на стадионе «Динамо» они обыграли Сан-Марино (5:0), а в Кишиневе сыграли вничью с Молдовой (0:0). В активе сборной 1304 балла.

Первое место делят сразу две национальные команды: Бельгии и Франции — по 1729 очков. Такая ситуация при подведении рейтинга сложилась впервые. На третьей позиции списка располагается Бразилия — 1 663 балла.

Из стран бывшего СССР наиболее высокий рейтинг ФИФА у футболистов Украины — 29-е место (1483 очка). Команда России занимает 46-ю позицию — 1423 балла.

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