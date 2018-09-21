Главный тренер сборной Армении по футболу ушел в отставку

«Главный тренер национальной сборной Армении по футболу Вардан Минасян подал прошение об отставке, которая была принята президентом Федерации футбола Рубеном Айрапетяном», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ФФА. По данным пресс-службы, Минасян также покинул пост технического директора федерации.

Ранее Ванецян заявил журналистам, что все девять клубов высшей лиги выдвинули его кандидатуру на пост президента ФФА. Он добавил, что готов возглавить федерацию, и подчеркнул, что это не будет мешать его основной работе.