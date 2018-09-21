Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло0
Эмполи0
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:45
Монако
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Уэска
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
22.09
Енисей
Урал
Футбол. Премьер-лига
22.09
Динамо
Анжи
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» стартовал с поражения в Лиге чемпионов
9Каррера забанил Глушакова и Ещенко. А недавно все было хорошо
20:40 (мск), источник: Р-Спорт

Главный тренер сборной Армении по футболу ушел в отставку

ЕРЕВАН, 21 сен — РИА Новости. Главный тренер сборной Армении по футболу Вардан Минасян покинул свой пост, сообщает в пятницу пресс-служба Федерации футбола Армении (ФФА).

Наверх

«Главный тренер национальной сборной Армении по футболу Вардан Минасян подал прошение об отставке, которая была принята президентом Федерации футбола Рубеном Айрапетяном», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ФФА. По данным пресс-службы, Минасян также покинул пост технического директора федерации.

В субботу состоится внеочередное собрание Федерации футбола Армении, на котором планируется избрание директора Службы национальной безопасности страны Артура Ванецяна новым президентом ФФА.

Ранее Ванецян заявил журналистам, что все девять клубов высшей лиги выдвинули его кандидатуру на пост президента ФФА. Он добавил, что готов возглавить федерацию, и подчеркнул, что это не будет мешать его основной работе.

Минасян возглавил сборную Армении в апреле текущего года.

Армения
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Русские – враги? Почему освистали российских гимнасток на ЧМ
Владимира Кличко пригласили в Гарвард
Болельщики в обход запрета УЕФА поддержали «Спартак» в матче ЛЕ
Тело подводит: почему Медведеву низко оценили в Канаде
Королевский дивизион. Что происходит с супертяжёлым весом?
Сборная России по волейболу выдала лучший матч на ЧМ-2018
Нападающий «Металлурга» Мозякин первым в КХЛ набрал 800 очков
Футболист «Краснодара» вошел в команду недели в Лиге Европы
ЦСКА обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь