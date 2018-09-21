Главный тренер сборной Армении по футболу ушел в отставку
ЕРЕВАН, 21 сен — РИА Новости. Главный тренер сборной Армении по футболу Вардан Минасян покинул свой пост, сообщает в пятницу
ЕРЕВАН, 21 сен — РИА Новости. Главный тренер сборной Армении по футболу Вардан Минасян покинул свой пост, сообщает в пятницу
«Главный тренер национальной сборной Армении по футболу Вардан Минасян подал прошение об отставке, которая была принята президентом Федерации футбола Рубеном Айрапетяном», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ФФА. По данным
В субботу состоится внеочередное собрание Федерации футбола Армении, на котором планируется избрание директора Службы национальной безопасности страны Артура Ванецяна новым президентом ФФА.
Ранее Ванецян заявил журналистам, что все девять клубов высшей лиги выдвинули его кандидатуру на пост президента ФФА. Он добавил, что готов возглавить федерацию, и подчеркнул, что это не будет мешать его основной работе.
Минасян возглавил сборную Армении в апреле текущего года.