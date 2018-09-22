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11:00 (мск), источник: ТАСС

Сборная России поздравила Головина с дебютом за «Монако»

ТАСС, 22 сентября. Сборная России по футболу поздравила с дебютным матчем в составе «Монако» полузащитника Александра Головина. Поздравление опубликовано на странице национальной команды в Instagram.

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Источник: AFP 2018

В пятницу в матче между «Монако» и «Нимом», который завершился со счетом 1:1, Головин вышел на поле на 72-й минуте, заменив Софьяна Диопа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. 22-летний футболист до этого не провел ни одной игры за новый клуб из- за полученной в августе травмы лодыжки. На прошлой неделе футболист впервые после повреждения приступил к тренировкам в общей группе.

В составе ЦСКА Головин стал чемпионом России 2016 года. Полузащитник выступал за сборную России на чемпионате мира 2018 года, где команда дошла до ¼ финала турнира.

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