Сборная России поздравила Головина с дебютом за «Монако»

В пятницу в матче между «Монако» и «Нимом», который завершился со счетом 1:1, Головин вышел на поле на 72-й минуте, заменив Софьяна Диопа.

Россиянин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. 22-летний футболист до этого не провел ни одной игры за новый клуб из- за полученной в августе травмы лодыжки. На прошлой неделе футболист впервые после повреждения приступил к тренировкам в общей группе.