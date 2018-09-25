Текущие события
Футбол. Кубок России
13:00
Динамо Брл
Оренбург
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик
Урал
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Эспаньол
Эйбар
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» стартовал с поражения в Лиге чемпионов
7Джошуа нокаутировал Поветкина
08:54 (мск), источник: ТАСС

Черчесов стал девятым по итогам голосования за лучшего тренера года ФИФА

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, набрав 38 голосов (66 баллов), занял девятое место по итогам голосования за лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Это следует из опубликованных результатов на сайте организации.

Наверх
Источник: Reuters

В понедельник в Лондоне состоялась церемония The Best FIFA Football Awards. Главный тренер сборной России был в расширенном списке на звание лучшего тренера года, но в финальную тройку не попал.

Читайте также
СМИ: РФС и Черчесов хотят натурализовать еще одного игрока для сборной России

На церемонии было объявлено, что лучшим тренером прошлого сезона стал наставник сборной Франции Дедье Дешам, который набрал 30,52% голосов. Вторым стал бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан — 25,74%, третье место занял хорватский специалист Златко Далич (11,87%). Следом расположились Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 11,46%), Юрген Клопп («Ливерпуль», 7,18%), Диего Симеоне («Атлетико», 3,23%), Роберто Мартинес (сборная Бельгии, 2,61%) и Эрнесто Вальверде («Барселона», 2,39%).

В голосовании принимали участие главные тренеры национальных команд, их капитаны, пул журналистов и пользователи интернета.

Черчесов набрал 2,14% голосов, опередив главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта (1,57%) и наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (1,35%). За Черчесова свои голоса отдали представители 31 страны, в числе которых Йоахим Лёв, возглавляющий сборную Германии. Главного тренера сборной России пять раз поставили на первое место, сделали это капитаны сборных Буркина-Фасо (Шарль Каборе) и Венгрии (Балаж Джуджак), а также наставники национальных команд Островов Кайман и Сент-Люсии.

Члены FIFA обсудили прошедший ЧМ-2018 на конференции в Лондоне
Во время загрузки произошла ошибка.
24 сентября© Ньюстюб
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Россиянина гарантированно накажут, но как — пока вопрос
"Резать мясо". Как отстраняли капитанов "Спартака"
Модрич — лучший игрок года по версии ФИФА
Если «Спартак» уволит Карреру, то кого брать на его место?
Месси впервые включил Роналду в топ-3 при голосовании ФИФА
Два шедевра от Ари. «Краснодар» разгромил Самару
Тихонов раскритиковал селекционную службу «Крыльев Советов»
«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь