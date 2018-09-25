Черчесов стал девятым по итогам голосования за лучшего тренера года ФИФА

В понедельник в Лондоне состоялась церемония The Best FIFA Football Awards. Главный тренер сборной России был в расширенном списке на звание лучшего тренера года, но в финальную тройку не попал.
На церемонии было объявлено, что лучшим тренером прошлого сезона стал наставник сборной Франции Дедье Дешам, который набрал 30,52% голосов. Вторым стал бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан — 25,74%, третье место занял хорватский специалист Златко Далич (11,87%). Следом расположились Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 11,46%), Юрген Клопп («Ливерпуль», 7,18%), Диего Симеоне («Атлетико», 3,23%), Роберто Мартинес (сборная Бельгии, 2,61%) и Эрнесто Вальверде («Барселона», 2,39%).
В голосовании принимали участие главные тренеры национальных команд, их капитаны, пул журналистов и пользователи интернета.
Черчесов набрал 2,14% голосов, опередив главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта (1,57%) и наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (1,35%). За Черчесова свои голоса отдали представители 31 страны, в числе которых Йоахим Лёв, возглавляющий сборную Германии. Главного тренера сборной России пять раз поставили на первое место, сделали это капитаны сборных Буркина-Фасо (Шарль Каборе) и Венгрии (Балаж Джуджак), а также наставники национальных команд Островов Кайман и Сент-Люсии.