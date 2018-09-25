Черчесов стал девятым по итогам голосования за лучшего тренера года ФИФА

Источник: Reuters

В понедельник в Лондоне состоялась церемония The Best FIFA Football Awards. Главный тренер сборной России был в расширенном списке на звание лучшего тренера года, но в финальную тройку не попал.

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На церемонии было объявлено, что лучшим тренером прошлого сезона стал наставник сборной Франции Дедье Дешам, который набрал 30,52% голосов. Вторым стал бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан — 25,74%, третье место занял хорватский специалист Златко Далич (11,87%). Следом расположились Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 11,46%), Юрген Клопп («Ливерпуль», 7,18%), Диего Симеоне («Атлетико», 3,23%), Роберто Мартинес (сборная Бельгии, 2,61%) и Эрнесто Вальверде («Барселона», 2,39%).

В голосовании принимали участие главные тренеры национальных команд, их капитаны, пул журналистов и пользователи интернета.