Месси не будет вызван в сборную Аргентины по футболу на матчи с командами Ирана и Бразилии

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Месси взял паузу в выступлениях за национальную команду и в 2018 году за сборную не сыграет. Матч команды Аргентины против сборной Ирана пройдет 11 октября, с бразильцами — 16 октября. Обе игры состоятся в Саудовской Аравии.

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В сентябре Месси пропустил товарищеские игры с командами Гватемалы и Колумбии.

«Я разговаривал с ним, и мы все еще думаем, что ему лучше пока не приезжать в сборную, — сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. — Сейчас парням, которые наденут майку национальной команды, есть что доказывать, будем следить за ними».