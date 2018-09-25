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09:32 (мск), источник: ТАСС

Месси не будет вызван в сборную Аргентины по футболу на матчи с командами Ирана и Бразилии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси будет не вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи с командами Ирака и Бразилии. Об этом сообщает портал FourFourTwo.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Месси взял паузу в выступлениях за национальную команду и в 2018 году за сборную не сыграет. Матч команды Аргентины против сборной Ирана пройдет 11 октября, с бразильцами — 16 октября. Обе игры состоятся в Саудовской Аравии.

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В сентябре Месси пропустил товарищеские игры с командами Гватемалы и Колумбии.

«Я разговаривал с ним, и мы все еще думаем, что ему лучше пока не приезжать в сборную, — сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. — Сейчас парням, которые наденут майку национальной команды, есть что доказывать, будем следить за ними».

Сборная Аргентины дошла до стадии 1/8 финала, где уступила будущим победителям турнира французам. Месси второй раз прерывает карьеру в национальной команде — небольшой перерыв аргентинец делал в 2016 году после неудачного Кубка Америки. Всего нападающий сыграл 128 матчей в составе сборной и забил 65 мячей.

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