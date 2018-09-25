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13:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Сент-Люсия и Каймановы острова назвали Черчесова лучшим тренером мира

Стало известно, кто отдал свои голоса за главного тренера сборной России Станислава Черчесова в номинации «Лучший тренер года» по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Sports.ru.

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Источник: РИА "Новости"

По регламенту ФИФА голоса за кандидатов имеют право отдавать по три представителя от каждой страны — капитан и главный тренер национальной команды, а также один журналист. На первое место Черчесова поставили капитаны сборных Буркина-Фасо и Венгрии, а также главные тренеры сборных Каймановых островов и Сент-Люсии. На второе место тренер россиян попал 7 раз, на третье — 26.

Черчесов занял девятое место в рейтинге. Всего у тренера сборной России 2,1 процента голосов. Он обошел наставника сборной Англии Гарета Саутгейта и возглавляющего туринский «Ювентус» Массимилиано Аллегри.

24 сентября в Лондоне состоялась церемония награждения ФИФА. Лучшим тренером был объявлен Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира в России. Приз лучшему футболисту достался полузащитнику «Реала» и сборной Хорватии Луке Модричу.

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