Сент-Люсия и Каймановы острова назвали Черчесова лучшим тренером мира

По регламенту ФИФА голоса за кандидатов имеют право отдавать по три представителя от каждой страны — капитан и главный тренер национальной команды, а также один журналист. На первое место Черчесова поставили капитаны сборных Буркина-Фасо и Венгрии, а также главные тренеры сборных Каймановых островов и Сент-Люсии. На второе место тренер россиян попал 7 раз, на третье — 26.