Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси сдал положительный допинг-тест

Источник: AP 2018

По информации издания, допинг-тест, взятый у футболиста 12 мая после матча «Беневенто» — «Дженоа», показал наличие в организме Росси дорзоламида.

Данное вещество часто встречается в составе глазных капель, но Росси отрицает, что когда-либо использовал капли.

Итальянское антидопинговое агентство просит дисквалифицировать 31-летнего игрока на один год. Дело Росси будет рассмотрено 1 октября.