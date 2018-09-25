Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси сдал положительный допинг-тест
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший форвард сборной Италии по футболу Джузеппе Росси, в данный момент находящийся без клуба, сдал положительный
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший форвард сборной Италии по футболу Джузеппе Росси, в данный момент находящийся без клуба, сдал положительный
По информации издания,
Данное вещество часто встречается в составе глазных капель, но Росси отрицает, что
Итальянское антидопинговое агентство просит дисквалифицировать 31-летнего игрока на один год. Дело Росси будет рассмотрено 1 октября.
В минувшем сезоне Росси забил один мяч в десяти матчах за «Дженоа». На счету игрока 29 встреч и семь голов за сборную Италии.