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16:24 (мск), источник: Р-Спорт

Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси сдал положительный допинг-тест

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший форвард сборной Италии по футболу Джузеппе Росси, в данный момент находящийся без клуба, сдал положительный допинг-тест, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Источник: AP 2018

По информации издания, допинг-тест, взятый у футболиста 12 мая после матча «Беневенто» — «Дженоа», показал наличие в организме Росси дорзоламида.

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Данное вещество часто встречается в составе глазных капель, но Росси отрицает, что когда-либо использовал капли.

Итальянское антидопинговое агентство просит дисквалифицировать 31-летнего игрока на один год. Дело Росси будет рассмотрено 1 октября.

В минувшем сезоне Росси забил один мяч в десяти матчах за «Дженоа». На счету игрока 29 встреч и семь голов за сборную Италии.

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