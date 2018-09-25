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19:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-наставник сборной Албании де Бьязи возглавит национальную команду Армении

Бывший наставник сборной Албании Джанни де Бьязи может возглавить национальную команду Армении в ближайшее время, сообщает AlpeSport.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 62-летний специалист находится на продвинутой стадии переговоров с представителями Федерации футбола Армении. Последним местом работы де Бьязи стал испанский клуб «Алавес», который специалист покинул в 2017 году.

Ранее Вардан Минасян подал в отставку с поста главного тренера сборной Армении. Также 44-летний специалист оставил должность технического директора национальной команды. Минасян возглавлял сборную Армении с 2009 по 2013 год, а в апреле вновь стал главным тренером команды, сменив на этом посту Артура Петросяна.

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