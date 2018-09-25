Экс-наставник сборной Албании де Бьязи возглавит национальную команду Армении

По информации источника, 62-летний специалист находится на продвинутой стадии переговоров с представителями Федерации футбола Армении. Последним местом работы де Бьязи стал испанский клуб «Алавес», который специалист покинул в 2017 году.

Ранее Вардан Минасян подал в отставку с поста главного тренера сборной Армении. Также 44-летний специалист оставил должность технического директора национальной команды. Минасян возглавлял сборную Армении с 2009 по 2013 год, а в апреле вновь стал главным тренером команды, сменив на этом посту Артура Петросяна.