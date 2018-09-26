Саутгейт согласился продлить контракт с Футбольной ассоциацией Англии

По информации издания, новое соглашение 48-летнего специалиста будет рассчитано до 2022 года. Срок действия текущего контракта Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии истекает после Евро-2020. Ожидается, что новое соглашение будет подписано 27 сентября.

Саутгейт является главным тренером национальной команды Англии с 2016 года. Под его руководством сборная дошла до полуфинала чемпионата мира—2018, который проходил в России, где уступила будущим серебряным призёрам из Хорватии (1:2).