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21:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Саутгейт согласился продлить контракт с Футбольной ассоциацией Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт согласился продлить контракт с Футбольной ассоциацией Англии, сообщает The Telegraph.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, новое соглашение 48-летнего специалиста будет рассчитано до 2022 года. Срок действия текущего контракта Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии истекает после Евро-2020. Ожидается, что новое соглашение будет подписано 27 сентября.

Саутгейт является главным тренером национальной команды Англии с 2016 года. Под его руководством сборная дошла до полуфинала чемпионата мира—2018, который проходил в России, где уступила будущим серебряным призёрам из Хорватии (1:2).

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