Хавбек «Зенита» Паредес вызван в сборную Аргентины на матчи с Ираком и Бразилией
Сборная Аргентины объявила состав игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам с Ираком и Бразилией, сообщает
Сборная Аргентины объявила состав игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам с Ираком и Бразилией, сообщает
В числе приглашённых футболистов оказался полузащитник российского «Зенита» Леандро Паредес. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, как и сообщалось ранее, на матчи не вызван.
Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»), Франко Армани («Ривер Плейт»).
Защитники: Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Рамиро Фунес Мори («Вильярреал»), Херман Пеццелья («Фиорентина»), Вальтер Каннеманн («Гремио»), Хуан Фойт («Тоттенхэм Хотспур»), Николас Тальяфико («Аякс»), Алан Франко («Индепендьенте»), Ренцо Саравиа («Расинг», Аргентина), Фабрисио Бустос («Индепендьенте»).
Полузащитники: Сантьяго Аскасибар («Штутгарт»), Леандро Паредес («Зенит»), Джовани Ло Чельсо («ПСЖ»), Франко Васкес («Севилья»), Родриго Де Пауль («Удинезе»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Франко Серви («Бенфика»), Родриго Батталья («Спортинг»), Маркос Акунья («Спортинг»), Максимильяно Меса («Индепендьенте»), Эсекиэль Паласиос («Ривер Плейт»).
Нападающие: Кристиан Павон («Бока Хуниорс»), Гонсало Мартинес («Ривер Плейт»), Пауло Дибала («Ювентус»), Мауро Икарди («Интер»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Анхель Корреа («Атлетико»), Джованни Симеоне («Фиорентина»).
Сборная Аргентины проведёт матч с Ираком 11 октября, а с Бразилией — 16 октября. Обе встречи пройдут в Саудовской Аравии.