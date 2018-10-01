Марадона посоветовал Месси не возвращаться в сборную Аргентины

«Я бы посоветовал ему не возвращаться в национальную команду. Сборная Аргентины U15 проигрывает, и это вина Месси. В чемпионате «Расинг» встречается с «Бокой Хуниорс», и виноват Месси. Его винят всегда и во всём. Я бы сказал Лео: «Не возвращайся. Давай посмотрим, как они справятся», — цитирует Марадону FourFourTwo со ссылкой на Clarin.



Последний матч за сборную Аргентины Месси провёл на чемпионате мира — 2018, который прошёл минувшим летом в России. Команда преодолела групповой этап турнира, однако уступила будущему триумфатору Франции в игре 1/8 финала. Перерыв на международные матчи в сентябре Месси пропустил.