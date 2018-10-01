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12:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Акинфеев ушел из сборной России

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев объявил об уходе из сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

Голкипер защищал ее цвета с 2004 по 2018 год.

— У каждой истории есть свое начало и свой конец, — цитирует официальный сайт ЦСКА Акинфеева. — Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению.

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Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной.

Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались, как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных. И выход в четвертьфинал стал для этой команды пусть локальным, но все-таки успехом.

15 лет в сборной — огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ЦСКА. Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами.

Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады!

Хотел бы поблагодарить всех тренеров, под чьим руководством я выступал в национальной команде, партнеров, с которыми мы на протяжении долгих лет вместе защищали честь нашей державы, весь персонал сборной и, конечно же, многомиллионную армию российских болельщиков, неизменно тепло принимающих и поддерживающих нас во всех городах страны.

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