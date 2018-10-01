Хиддинк: Акинфеев — один из величайших вратарей российского футбола всех времён
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал решение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева завершить международную карьеру.
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал решение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева завершить международную карьеру.
«Я бы назвал его одним из самых талантливых вратарей, с которыми работал. Он обладает отличными навыками. Благодаря цепким рукам он мог легко заблокировать самый мощный удар.
Игорь — один из немногих голкиперов, кто может действовать в атаке. У него отличный удар с обеих ног, а также вброс мяча в игру. Но важнее всего, что он сильная личность, с прекрасным чувством юмора. Всегда с уважением относился к его мнению. Например, однажды он сказал мне, что на тренировочных сборах команды ему не нужен специальный тренер. Он сам был себе тренером.
Наряду с Львом Яшиным, Акинфеев является одним из величайших вратарей российского футбола всех времён. Мне очень нравилось работать и разговаривать с этим харизматичным человеком. Он одно из самых замечательных воспоминаний в моей карьере!" — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.