Хиддинк: Акинфеев — один из величайших вратарей российского футбола всех времён

Игорь — один из немногих голкиперов, кто может действовать в атаке. У него отличный удар с обеих ног, а также вброс мяча в игру. Но важнее всего, что он сильная личность, с прекрасным чувством юмора. Всегда с уважением относился к его мнению. Например, однажды он сказал мне, что на тренировочных сборах команды ему не нужен специальный тренер. Он сам был себе тренером.