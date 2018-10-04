Защитник «Тобола» вызван в сборную ЦАР
Защитник костанайского «Тобола» Фернандер Кассай вызван в сборную Центральноафриканской республики на матчи Кубка африканских наций против Кот-д`Ивуара, сообщает KazFootball.kz.
Защитник костанайского «Тобола» Фернандер Кассай вызван в сборную Центральноафриканской республики на матчи Кубка африканских наций против Кот-д`Ивуара, сообщает KazFootball.kz.
Помимо Фернандера Кассая в сборную центральноафриканской республики вызван
Матчи сборной ЦАР в рамках Кубка африканских наций против Кот-д`Ивуара состоятся 12 и 16 октября.