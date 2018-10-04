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11:35 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Тобола» вызван в сборную ЦАР

Защитник костанайского «Тобола» Фернандер Кассай вызван в сборную Центральноафриканской республики на матчи Кубка африканских наций против Кот-д`Ивуара, сообщает KazFootball.kz.

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Помимо Фернандера Кассая в сборную центральноафриканской республики вызван экс-игрок «Астаны» Фокси Кетевоама.

Матчи сборной ЦАР в рамках Кубка африканских наций против Кот-д`Ивуара состоятся 12 и 16 октября.

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