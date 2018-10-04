СМИ: Роналду не будет выступать за сборную Португалии до конца 2018 года
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет выступать за сборную до конца года, поэтому пропустит предстоящие матчи против сборных Италии, Польши и Шотландии.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет выступать за сборную до конца года, поэтому пропустит предстоящие матчи против сборных Италии, Польши и Шотландии.
Ранее португальский форвард не был вызван на матчи Лиги Наций в сентябре, так как решил сосредоточился на адаптации в стане туринской команды.
Как утверждает O Jogo, Роналду попросил не вызывать его на октябрьские и ноябрьские встречи национальной команды, поэтому он не будет играть за свою сборную вплоть до конца нынешнего года.
Таким образом, Роналду в этом месяце пропустит игру Лиги Наций с Польшей, а также товарищескую игру с Шотландией в Глазго.
В ноябре Португалия проведёт матч со сборной Италии (17 ноября), а также снова сыграет с польской командой (20 ноября) в Лиге Наций.