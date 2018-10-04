СМИ: Роналду не будет выступать за сборную Португалии до конца 2018 года

Источник: Reuters

Ранее португальский форвард не был вызван на матчи Лиги Наций в сентябре, так как решил сосредоточился на адаптации в стане туринской команды.

Как утверждает O Jogo, Роналду попросил не вызывать его на октябрьские и ноябрьские встречи национальной команды, поэтому он не будет играть за свою сборную вплоть до конца нынешнего года.

Таким образом, Роналду в этом месяце пропустит игру Лиги Наций с Польшей, а также товарищескую игру с Шотландией в Глазго.