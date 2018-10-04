Саутгейт готов подписать новый контракт с футбольной ассоциацией Англии

Источник: Reuters

Согласно информации издания, новое соглашение рассчитано до 2022 года. Зарплата тренера будет выше на 50%, чем была. Нынешний оклад Саутгейта составляет 1,8 миллиона фунтов.

Ожидается, что новый контракт будет подписан в четверг, 4 октября.