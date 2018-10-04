Сантуш: Хорошо знаю Роналду и уверен, что он не совершал изнасилования

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Такое решение было принято по итогам трёхстороннего разговора Сантуша, Роналду, а также президента португальской федерации футбола Жилберту Мадаила.

Ранее в СМИ сообщалось, что Роналду попросил не вызывать его на октябрьские и ноябрьские встречи национальной команды, поэтому он не будет играть за свою сборную вплоть до конца нынешнего года.

«Был трёхсторонний разговор, в ходе которого мы договорились о том, что игрок не получит вызов в октябре, а затем и в ноябре», — цитирует Сантуша Record.

Также Сантуш высказал уверенность, что Роналду не виноват в преступлении, которое ему вменяют. Напомним, накануне полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу форварда, которого обвинила в изнасиловании жительница США Кэтрин Майорги.