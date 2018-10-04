Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:50
Астана
Ренн
Футбол. Еврокубки
19:55
Байер
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
19:55
Цюрих
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:55
Русенборг
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
19:55
Зальцбург
Селтик
Футбол. Еврокубки
19:55
Бордо
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
19:55
Зенит
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
19:55
Фенербахче
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
19:55
Андерлехт
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:55
Ворскла
Спортинг
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:55
Бетис
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:55
Милан
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Спартак
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Рапид В
Футбол. Еврокубки
22:00
Аполлон
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Лацио
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
22:00
Сарпсборг 08
Генк
Футбол. Еврокубки
22:00
Краснодар
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Стандард Л
Акхисар БС
Футбол. Еврокубки
22:00
Яблонец
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
БАТЭ
ПАОК
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Види
Все события
Фоторепортажи
13Слуцкий против Моуринью: ничья ЦСКА с «Реалом»
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
15:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Сантуш: Хорошо знаю Роналду и уверен, что он не совершал изнасилования

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подтвердил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет вызван в стан национальной команды на октябрьские и ноябрьские матчи национальной команды.

Наверх
Источник: Reuters

Такое решение было принято по итогам трёхстороннего разговора Сантуша, Роналду, а также президента португальской федерации футбола Жилберту Мадаила.

Ранее в СМИ сообщалось, что Роналду попросил не вызывать его на октябрьские и ноябрьские встречи национальной команды, поэтому он не будет играть за свою сборную вплоть до конца нынешнего года.

«Был трёхсторонний разговор, в ходе которого мы договорились о том, что игрок не получит вызов в октябре, а затем и в ноябре», — цитирует Сантуша Record.

Также Сантуш высказал уверенность, что Роналду не виноват в преступлении, которое ему вменяют. Напомним, накануне полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу форварда, которого обвинила в изнасиловании жительница США Кэтрин Майорги.

«Я хорошо знаю Криштиану, и я полностью уверен, что он не совершал этого преступления», — добавил Сантуш.

Португалия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Жёны и подруги российских хоккеистов захватили Америку!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Домашнее поражение от «Шальке» осложнило положение «Локомотива»
Овечкин и Кузнецов уничтожили «Бостон». Обзор дня НХЛ
«За состояние газона вините Поветкина». СМИ о Лиге чемпионов
Шипулин определился с будущим
Макгрегор пообещал снести голову Хабибу. Ирландец перебарщивает
«Спартак» уволил диктора домашнего стадиона
Футболиста «Наполи» ограбили после матча с «Ливерпулем»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь