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13:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборным России и Украины предложили провести товарищеский матч

Международная организация Sport for all предложила провести товарищеский матч между сборными России и Украины, приуроченный к 27-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщают «Известия».

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Источник: РИА "Новости"

— Мы уже подготовили соответствующее обращение к Российскому футбольному союзу и Федерации футбола Украины, — сказал глава организации Sport for all Янис Кузинс. — Отправлено оно будет на следующей неделе.

Спорт — это дружба, и, несмотря на то, что он должен оставаться вне политики, он является важной составляющей для налаживания отношений.

Игра должна состояться на нейтральной территории, например, в Сербии, которая с логистической точки зрения удобна как для украинских, так и российских болельщиков. Мы надеемся, что все стороны нас услышат и поддержат эту инициативу.

Это было бы не менее важно, если бы против друг друга сыграли команды из высшей украинской и российской лиг.

Совсем не обязательно, чтобы матч проходил под эгидой УЕФА, так как Союз европейских футбольных ассоциаций в 2014 году принял решение из соображений безопасности не допускать встреч российских и украинских команд.

Несмотря на это, мы уверены, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере.

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