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22:04 (мск), источник: Р-Спорт

Исполком Федерации футбола Армении назначил нового главного тренера сборной

ЕРЕВАН, 7 окт — РИА Новости. Исполнительный комитет Федерации футбола Армении (ФФА) назначил Армена Гюльбудагянца главным тренером сборной страны, сообщили в воскресенье в пресс-службе ФФА.

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Пост главного тренера национальной команды стал вакантным 21 сентября после ухода Вардана Минасяна, который возглавил сборную в апреле 2018 года. Минасян подал в отставку в преддверии избрания президентом федерации футбола страны директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна.

«Сборная Армении проведет 13 и 16 октября очередные матчи Лиги наций УЕФА с командами Гибралтара и Македонии. Исполком ФФА утвердил сегодня на посту главного тренера сборной Армена Гюльбудагянца», — говорится в сообщении на сайте федерации.

В пресс-службе отметили, что в тренерский штаб включены Сурен Чахалян, Ашот Аветисян и Роман Березовский (тренер вратарей).

51-летний Гюльбудагянц в середине 1990-х годов провел один матч за сборную Армении, позже тренировал армянские клубы «Бананц», «Пюник», «Импульс», «Алашкерт».

Армянская сборная в Лиге наций УЕФА играет в лиге D в группе 4 с командами Македонии, Лихтенштейна и Гибралтара. После двух встреч армянские футболисты с тремя очками делят второе-третье места с Лихтенштейном. Лидируют македонцы, набравшие шесть очков. У сборной Гибралтара ноль очков.

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