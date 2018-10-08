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17:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Завершивший карьеру в сборной Ирана после ЧМ-2018 Азмун вернулся в команду

Нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун отправился в расположение национальной команды Ирана, сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Минувшим летом, после окончания чемпионата мира-2018, форвард объявил о завершении международной карьеры. Своё решение Азмун объяснил тяжёлой болезнью матери, обострившейся после критики в адрес футболиста и его партнёров по команде после неудачной попытки преодолеть групповой этап мундиаля. Сборная Ирана заняла третье место в группе на чемпионате мира—2018. Азмун провёл все три матча, но не смог отметиться результативными действиями.

16 октября сборной Ирана предстоит провести товарищеский матч с Боливией в рамках подготовки к Кубку Азии, который пройдёт в начале 2019 года.

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