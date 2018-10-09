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13:15 (мск), источник: Sports.kz

Стоилов рассказал об изменениях в составе сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов рассказал Sports.kz о подготовке к матчам против Латвии и Андорры в Лиге Наций УЕФА.

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— У нас только одна замена. Вместо Тургышбаева мы вызвали Соколенко из «Кайрата». Остальные нормально. У Гафура Суюмбаева есть небольшие проблемы. За это время игроки больше играли в своих клубах, поэтому состояние игроков тоже будет лучше, — сказал Стоилов.

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