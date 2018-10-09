Стоилов рассказал об изменениях в составе сборной Казахстана

— У нас только одна замена. Вместо Тургышбаева мы вызвали Соколенко из «Кайрата». Остальные нормально. У Гафура Суюмбаева есть небольшие проблемы. За это время игроки больше играли в своих клубах, поэтому состояние игроков тоже будет лучше, — сказал Стоилов.