Сборную Коста-Рики возглавил уругваец

Ранее Матосас тренировал несколько уругвайских и мексиканских клубов, аргентинский «Эстудиантес». В качестве игрока он в 1987 году выиграл Кубок Америки в составе сборной Уругвая.

После окончания чемпионата мира в России Оскар Рамирес покинул пост главного тренера команды, в которой работал с 2015 года. На чемпионате мира-2018 сборная Коста-Рики, выступавшая в группе Е, потерпела два поражения — от команд Сербии (0:1) и Бразилии (0:2), и сыграла вничью со сборной Швейцарии (2:2). В итоге костариканцы с 1 набранным очком заняли последнее место в квартете и остались за бортом плей-офф.