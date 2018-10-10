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10:09 (мск), источник: Р-Спорт

Сборную Коста-Рики возглавил уругваец

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Густаво Матосас назначен главным тренером сборной Коста-Рики, сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.

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Источник: AP 2018

«Для меня огромная честь и большой вызов возглавить эту команду», — сказал 53-летний уругвайский специалист аргентинского происхождения.

Ранее Матосас тренировал несколько уругвайских и мексиканских клубов, аргентинский «Эстудиантес». В качестве игрока он в 1987 году выиграл Кубок Америки в составе сборной Уругвая.

После окончания чемпионата мира в России Оскар Рамирес покинул пост главного тренера команды, в которой работал с 2015 года. На чемпионате мира-2018 сборная Коста-Рики, выступавшая в группе Е, потерпела два поражения — от команд Сербии (0:1) и Бразилии (0:2), и сыграла вничью со сборной Швейцарии (2:2). В итоге костариканцы с 1 набранным очком заняли последнее место в квартете и остались за бортом плей-офф.

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