Сборную Коста-Рики возглавил уругваец
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Густаво Матосас назначен главным тренером сборной
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Густаво Матосас назначен главным тренером сборной
«Для меня огромная честь и большой вызов возглавить эту команду», — сказал 53-летний уругвайский специалист аргентинского происхождения.
Ранее Матосас тренировал несколько уругвайских и мексиканских клубов, аргентинский «Эстудиантес». В качестве игрока он в 1987 году выиграл Кубок Америки в составе сборной Уругвая.
После окончания чемпионата мира в России Оскар Рамирес покинул пост главного тренера команды, в которой работал с 2015 года. На чемпионате мира-2018 сборная