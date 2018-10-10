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10:43 (мск), источник: Sports.kz

Сборная Казахстана U-17 стартует в отборочном раунде чемпионата Европы

Юношеская сборная Казахстана до 17 лет примет участие в отборочном раунде чемпионата Европы.

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В одной группе с юношеской сборной Казахстана сыграют Уэльс, Беларусь и Португалия. Все игры состоятся в Португалии.

Расписание матчей с участием сборной Казахстана U-17:

10.10.2018. Португалия U-17 — Казахстан U-17.

13.10.2018. Уэльс U-17 — Казахстан U-17.

16.10.2018. Казахстан U-17 — Беларусь U-17.

Состав юношеской сборной Казахстана U-17:

Вратари: Константин Пузанов («Динамо Минск», Беларусь), Адиль Джанайдар, Владимир Бирюков (оба — «Кайрат»);.

Защитники: Жасулан Ержигит (академия «Оңтүстік»), Дамир Касабулат, Арсен Азатов, Владислав Бутырин, Александр Широбоков, Лев Кургин (все — «Кайрат»), Тенизбай Абдурахманов, Юрий Аханов (оба — «Астана»);.

Полузащитники: Магжан Бауржан, Адилет Куаныш (оба — «Кайсар М»), Кахрамон Хасанов (академия «О?т?стік»), Айбар Кусаинов, Ален Айманов, Абдулла Шен (все — «Кайрат»), Нургайни Бурибаев («Астана»);.

Нападающие: Адилхан Добай (академия «Оңтүстік»), Байжан Маделхан («Кайрат»);.

Тренерский штаб: Игорь Свечников — старший тренер, Иван Азовский — ассистент старшего тренера, Ерлан Махамбедиев — ассистент старшего тренера, Александр Убыкин — тренер вратарей, Сергей Елисеев — врач, Станислав Ведлер — массажист, Динмухамед Оралов — менеджер.

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