Сборная Казахстана U-17 стартует в отборочном раунде чемпионата Европы
Юношеская сборная Казахстана до 17 лет примет участие в отборочном раунде чемпионата Европы.
Юношеская сборная Казахстана до 17 лет примет участие в отборочном раунде чемпионата Европы.
В одной группе с юношеской сборной Казахстана сыграют Уэльс, Беларусь и Португалия. Все игры состоятся в Португалии.
Расписание матчей с участием сборной Казахстана U-17:
10.10.2018. Португалия U-17 — Казахстан U-17.
13.10.2018. Уэльс U-17 — Казахстан U-17.
16.10.2018. Казахстан U-17 — Беларусь U-17.
Состав юношеской сборной Казахстана U-17:
Вратари: Константин Пузанов («Динамо Минск», Беларусь), Адиль Джанайдар, Владимир Бирюков (оба — «Кайрат»);.
Защитники: Жасулан Ержигит (академия «Оңтүстік»), Дамир Касабулат, Арсен Азатов, Владислав Бутырин, Александр Широбоков, Лев Кургин (все — «Кайрат»), Тенизбай Абдурахманов, Юрий Аханов (оба — «Астана»);.
Полузащитники: Магжан Бауржан, Адилет Куаныш (оба — «Кайсар М»), Кахрамон Хасанов (академия «О?т?стік»), Айбар Кусаинов, Ален Айманов, Абдулла Шен (все — «Кайрат»), Нургайни Бурибаев («Астана»);.
Нападающие: Адилхан Добай (академия «Оңтүстік»), Байжан Маделхан («Кайрат»);.
Тренерский штаб: Игорь Свечников — старший тренер, Иван Азовский — ассистент старшего тренера, Ерлан Махамбедиев — ассистент старшего тренера, Александр Убыкин — тренер вратарей, Сергей Елисеев — врач, Станислав Ведлер — массажист, Динмухамед Оралов — менеджер.